El PP atribuye a razones políticas la falta de patrulla nocturna de la Policía Local

El grupo municipal del PP asegura que la carencia de Policía Local en Cangas se debe al desinterés político. “A nuestro entender no existía ni existe en la actualidad explicación posible con el número de agentes actuales, para no contar con tal servicio, a no ser que los responsables políticos locales no les preocupe la seguridad de los cangueses y de sus propiedades”, manifiesta el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo.

Recuerda el PP que el presupuesto prorrogado en vigor tenía consignadas plazas y pluses de nocturnidad suficientes, por lo que considera que es una mera cuestión de voluntad política, no económica, y menos por culpa de los servicios técnicos del Concello. “Seguimos pensando que una población de más de 26.500 habitantes debe contar con un turno de noche de la Policía Local. No puede ser negociable ni voluntario la prestación de este servicio. Cangas necesita con urgencia la dotación de forma definitiva de este servicio”.