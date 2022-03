Moaña seguirá sin urgencias y para el PP la solución es el centro de salud, “no relajar el plan anticovid”

Los problemas de la atención primaria en Moaña se han convertido ya en motivo de debate político a nivel gallego, con disputas cada poco tiempo en el Parlamento autonómico. Ayer fue en la Comisión de Sanidade a la que el PSOE llevó su proposición no de ley para exigir la restitución del servicio de urgencias en la villa, centralizado en Cangas desde abril de 2020. El PP impuso su mayoría para vetar la iniciativa y trató de introducir una enmienda para exigir a Cangas y a Moaña que cedan lo antes posible los terrenos para mejorar las infraestructuras sanitarias en la comarca.

El diputado del PP Alberto Pazos intervino en la comisión para acusar a los socialistas de “desprestigiar la sanidad gallega” y considerar una mentira la frase de que 2.800 moañeses están sin atención médica por la falta de dos facultativos de tarde tras el concurso de traslados del pasado noviembre. Pazos señaló, como hizo el conselleiro de Sanidade –Julio García Comesaña– en diciembre, que las urgencias seguirán en Cangas y alegó que “esta medida no se adoptó por un capricho, sino para mantener medidas de obligado cumplimiento como los espacios diferenciados para pacientes con síntomas COVID. La solución para Moaña no puede estar en rebajar el nivel de prevención”, alegó el diputado popular para enfatizar la necesidad de construir lo antes posible el nuevo centro de salud de Moaña. En este sentido, exigió al bipartito la cesión inmediata de los terrenos de Sisalde “pues la Xunta está esperando desde que se firmó el convenio en febrero de 2020”.

El diputado popular asegura que el trato que la Xunta le da a Moaña “no se hace con ningún otro Concello, porque encargamos y redactamos el proyecto básico y tramitamos la licencia de obra pese a no tener los terrenos disponibles. Lo que no podemos hacer es construir un centro de salud en el aire”.

En el debate intervino también el diputado moañés del BNG, Paulo Ríos, que había llevado este problema al Parlamento en ocasiones anteriores. Aseguró que las condiciones que soportan los moañeses en las urgencias de Cangas, esperando a la intemperie a ser atendidos, “son las mismas que tendrían en Moaña y sin tener que desplazarse de municipio. En Cangas tampoco hay espacios diferenciados, así que la decisión de no devolver las urgencias si no es por un capricho, lo parece”. Sobre los terrenos del centro de salud, asegura que “entre 2015 y 2020 fue la Xunta la que puso palos en las ruedas para firmar un convenio e incluso llegó a decir, antes de las elecciones municipales, que el terreno era insuficiente”.

La socialista Leticia Gallego añadió que “Sanidade sabe perfectamente que Moaña está urbanizando la zona en la que se va a construir el centro de salud. La pasada semana el Catastro registró la propia parcela”. Pidió al ejecutivo gallego “rigor” y recordó que el convenio inicial del centro de salud “no recogía las urgencias, que fueron incorporadas como un requisito impuesto por el Concello”.

Moaña está, por lo tanto, a escasas semanas de sumar dos años sin urgencias y sin atención médica en la villa durante la noche, los fines de semana y los festivos, de ahí que desde comienzos de diciembre se celebren concentraciones semanales y dos manifestaciones hayan recorrido ya sus calles. “Esta decisión causa gran malestar entre los vecinos, que padecen listas de espera inasumibles también por falta de personal. Este malestar lo sufre sobre todo el personal administrativo de la Casa do Mar de Moaña”, añadió la socialista.

La proposición no de ley que finalmente no salió adelante al no encontrar el respaldo del partido mayoritario en la comisión de Sanidade, incluía también la exigencia de refuerzo en los médicos de tarde y en el servicio de pediatría, pues desde hace varias semanas solo hay un pediatra atendiendo a los menores de Moaña, por una baja de la otra especialista. Los días libres del profesional operativo dejan a la villa sin especialista en medicina infantil. Desde los administrativos incluso se pidió al Sergas permiso para derivar a otros municipios las citas y urgencias de la población menor.

Nuevas consultas

Desde el PP alegaron que en la nueva convocatoria de personal del Sergas se incluirá una categoría de “facultativo especialista en atención primaria”, lo que facilitará la captación de personal para plazas de “difícil cobertura” en la atención primaria de Cangas y Moaña.

Según adelantó FARO, el Sergas negocia con Tesorería de la Seguridad Social la cesión del espacio que el Estado tiene en la Casa do Mar. El objetivo es habilitar por lo menos tres nuevas consultas para médicos en turno de mañana pero que acepten tener una jornada deslizante. Compaginarán así unos días atendiendo consultas por la mañana con otros por la tarde. Y es que a la falta de personal que sufre toda la sanidad gallega, la EOXI del área sanitaria de Vigo se encuentra con el problema de lo “poco atractivos” que son los turnos de tarde en Moaña, lo que dificulta encontrar personal.

El repunte de la pandemia se prolonga, con 28 casos en dos días

La comarca empieza a pagar las consecuencias de las celebraciones de carnaval con un repunte en los contagios de casos de COVID-19 que no para. Eso sí, las cifras todavía están muy lejos de los peores momentos de la sexta ola y, si no se mantiene este incremento de positivos durante muchos días, la situación no será alarmante. Solo en los últimos dos días se han contagiado 28 morracenses y son en estos momentos 551 los vecinos que están confinados tras haber arrojado un positivo en un test. Desde que se detuvo la desescalada, hace 11 días, los casos activos crecieron en 62. Por municipios, en estos dos días Moaña se destaca con 18 nuevos contagios y totalizando 200 casos. A siete días se han contagiado la friolera de 120 moañeses, una cifra también en ascenso. En lo que respecta a Cangas, el repunte se saldó con 11 nuevos positivos desde el miércoles. Son 285 los cangueses contagiados en estos momentos y 122 de ellos contrajeron el virus a lo largo de la última semana. Bastante mejor es la evolución de la pandemia en Bueu. Con 66 vecinos contagiados, hay una persona menos confinada que hace dos días. En la última semana se mantiene la cifra de los 31 bueueses que sufrieron un test positivo.