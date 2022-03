No se admite curiosos en la ex colegiata.

El párroco de Cangas, Severo Lobato,no quiere distracciones, así que quien entre en el templo tiene que ser por motivos religosos, al menos cuando se celebra culto. Se deben abstener de entrar aquellos que solo acuden por turismo.

Donón, ansiado, querido y temido al que no dejan en paz los políticos

Parece que Donón no puede vivir tranquilo, que este pueblo de Cangas está sometido a tiranteces políticas de tal magnitud que desencadena crisis hasta sin pretenderlo. Lo de ayer de Donón y el aparcamiento fue brutal. Se quejaban los de la Xunta. Siempre entendimos que las reuniones de reprsentantes de administraciones formaban parte de las agendas políticas y que debían de trascender. Así que esto no debería ser raro, sí se se hacen en una gasolinera o en una cafatería de Vigo de cuyo nombre acordar ya no quiero.

Los caramelos que saben a colonización

El Concello de Vigo comenzó ya la colonización de O Morrazo en los despachos. Antes lo hizo con las Islas Cies y ahora orienta sus miradas hacia los concellos. Pudimos comprobar como era la primera oleada. En el despacho del concejal de Facedan del Concello de Moaña, Aldán Santamarina, había caramelos el Concello de Vigo, así, directamente, sin eufemismos de ningún tipo. De momento, el edil de cuentas de Moaña mantiene al “enemigo” alejado. Le basta recodar lo que le ocurrió a Santi Domínguez cuando cohabitó con Abel Caballero.