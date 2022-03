Los “Señores” de Altamont visitan Cangas

En diciembre de 1969 se celebraba en Altamont un concierto que pretendía ser algo así como el Woodstock de la costa oeste americana. Aquel festival pasó a la historia por motivos más bien trágicos: los encargados de la seguridad eran el conocido grupo de moteros Ángeles del Infierno, que mataron de una paliza a un asistente mientras sobre el escenario tocaban The Rolling Stones. Hasta a aquel lugar llegan los ecos del nombre y del sonido de la banda americana que visita hoy Cangas dentro de una extensa gira por España: The Lords of Altamont, con un sonido que va desde el garage punk crudo y agresivo hasta un viaje lleno de psicodelia.

La banda se formó en 1999 y está encabezada por Jake “The Preacher” Cavaliere, un frontman en toda regla. En esta gira viene presentando su séptimo disco de estudio, “Turn in. Turn on. Electrify”. Su sonido le debe mucho a bandas como The Stooges o MC5 y destaca la calidez de su órgano Farfisa. De hecho, uno de los integrantes de MC5 –el fallecido Michael Davis– llegó a formar parte de estos Señores de Altamont. El concierto será hoy a las 20.30 horas en la sala canguesa Salasón, donde los americanos estarán acompañados de la banda sevilla The Smoggers. Un grupo con quince años de trayectoria a sus espaldas, con más de una veintena de trabajos discográficos y que son “dignos herederos del mejor garage revivalista”, tal como los define la crítica. A Cangas llegarán con su nuevo disco, “Funeral”, con un sonido más duro a base de guitarras potentes, teclados, una nueva base rítmica y puro rock’n’roll. No son los únicos conciertos que tiene programados la sala canguesa para estos próximos días. Mañana viernes estará el grupo vigués Os Vacalouras, con la gira de presentación de su disco “Xuventude prexubilada” [a las 21.00 horas, con entrada a 10 euros en anticipada y 12 en taquilla]. El sábado regresará una de las bandas españolas que mejores críticas está cosechando, King Sapo. Entre sus miembros hay músicos de Eldorado o Wyoming y Los Insolventes y en esta ocasión presentarán su disco “Lengua púrpura”. La actuación será a las 21.00 horas y las entradas cuestan 10 euros en anticipada y 12 en taquilla.