El Consello Municipal de Saúde se opone de forma unánime al plan funcional presentado por la Xunta

El Consello Municipal da Saúde de Cangas volvió a repetirse. Poco se sacó en claro y eso que estaba el análisis del plan funcional presentado por la Consellería de Sanidade para Cangas. Sí hubo un acuerdo: defender una postura común ante la Xunta de Galicia y dejar constancia que el citado plan se queda corto. Todos los partidos políticos con representación en la corporación y los distintos colectivos y sindicatos representados coincidieron en que el plan se le había quedado pequeño a Sanidade. Son muchos los colectivos que siguen pensando que es factible construir un nuevo centro de salud para Aldán-O Hío y también los que quieren mantener a toda costa el actual y obsoleto centro de salud de Cangas, por mucho que se construya un nuevo equipamiento sanitario en A Rúa. El propio jefe del Servicio del Centro de Saúde de Cangas, Benigno Villoch, manifestó en el seno del Consello Municipal de Saúde que el plan funcional presentado se queda escaso. Es más, los profesionales que trabajan en este centro tienen un estudio detallado de lo que tendría que ser la sanidad en Cangas, según señaló el propio Benigno Villoch. Se espera como agua de mayo conocer este informe, que serviría para aclara un poco más una situación de bastante confusión ahora mismo.

El Consello Municipal da Saúde acordó que los representados presentaran alternativas al plan funcional y que se expusieran en la próxima reunión del día 6 de abril.

De la adquisición de los terrenos para construir el nuevo equipamiento sanitario apenas se habló, por no decir nada. Ahora no se considera algo prioritario. Lo dijo en la reunión la propia alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, mientras que BNG se empeñaba en definir si lo que se va a construir es un Centro Integral de Saúde o u Centro de Alta Resolución. El PSOE no entiende el motivo por el que hubo tanta urgencia para modificar el presupuesto para destinar una partida de 300.000 euros a la compra de terrenos para el equipamiento sanitario y ahora resulta que eso no es lo prioritario. “No se a qué juegan”, manifestó el portavoz socialista Eugenio González, que añade que el gobierno local tiene miedo a la expropiación de los terrenos, porque sabe que no va a llegar a un acuerdo con los propietarios.

Todo el Consello Municipal de Saúde se manifestó a favor de una tercera ambulancia. El PP tuvo que recordárselo a aquellos que sostenían lo contrario.

Por otra parte, la CIG convoca cuatro jornadas de huelga, para los días 29 y 30 de marzo y los días 1 y 4 de abril.

Huelga en el 061

La asamblea de trabajadores de ambulancias del Atlántico en el área sanitaria de Vigo acordaron el sábado convocar una huelga en el servicio programado y en el 061 como respuesta a la negativa de la empresa de readmitir a cuatro compañeros despedidos “sen xustificación”. De esta forma, el transporte sanitario urgente y programado del área sanitaria de Vigo, que gestiona la empresa Ambulancias do Altántico se verá afectado por la convocatoria.

La decisión del cuatro de personal de la concesionaria de este servicio público se adoptó tras una nueva protesta durante las instalaciones de la empresa en Mos el pasado viernes, que según la CIG fue apoyada masivamente por los trabajadores. de ambulancias de otras áreas sanitarias, como Pontevedra o Santiago.

La CIG recuerda que la presión sindical hizo que Ambulancias del Atlántico abandonase el servicio del 061 en el área sanitaria de Santiago y la actual UTE asumiese la reincorporación del trabajador que había sido despedido.

El Parlamento trata el retorno de las urgencias a Moaña

La diputada socialista Leticia Gallego lleva hoy al Parlamento una proposición no de ley para reclamar que las urgencias vuelvan al centro de salud de Moaña para garantizar la correcta y plena asistencia sanitaria de sus vecinos y reforzar al personal de atención primaria para reducir las importantes listas de espera existentes en la villa de Moaña.

Los socialistas denuncian el traslado de las urgencias de Moaña a Cangas y la implantación de la atención médica telefónica. “Los vecinos pudieron entender que, ante la gravedad de los efectos de la pandemia, se pudiese centralizar la atención de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad del coronavirus en centros concretos, lo que no entiende es que en estos momentos que vamos hacia una nueva normalidad sigan sin urgencias médicas y sin recuperar los ratios de consultas presenciales anteriores a la pandemia, además de soportar atrasos muy importantes”.