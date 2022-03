Conejos por los montes de O Morrazo

Debe ser esto del COVID que estos roedores aparecen así por las buenas, con el trabajo que cuesta a los cazadores dar con un par. Pues ahí están, tan tranquilos en el monte de Santa Marta, sin miedo a ser cazados por escopetas, solo por las indiscretas cámaras. No los mató ni la mixomatosis ni el coronavirus.

¡Hay que arreglar la rampa de Pescadoira, que casi nos quedamos sin el alcalde de Bueu!

Félix Juncal está estos días feliz porque “su” Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Champions. Pero por encima de colchonero, el alcalde de Bueu es remero y sigue predicando con el ejemplo. El club del mar y el Concello llevan tiempo reclamando a Portos el arreglo la de rampa para bajar al mar la trainera y ahora tienen más argumentos para insistir: ¡el domingo se nos cayó el alcalde y se nos llevó un buen remojón! Afortunadamente solo fue un chapuzón y no pasó nada más. ¡Pero que arreglen ya la dichosa rampa!

Patinazo es también quedarse sin secretario

Resabalón no, patinazo. Lo de quedarse sin secretario municipal en Cangas y que no pueda celebrarse el pleno ordinario. No lo explican muy bien, pero algo raro debió de producirse, porque existía secretario accidental. No sabemos lo que le ocurre al secrario municipal, al titular, que lleva tiempo ya de baja. Esto debe ser que pasa por escalafón. Antes que el secretario estuvo de baja, también durante bastante tiempo, el interventor municipa. Cosas que pasan.