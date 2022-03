Medio Rural deberá abonar 33.232 euros de una ayuda retirada a los comuneros de Domaio

Después de varios años de recursos y pleitos, la Comunidad de Montes de Domaio ha ganado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la demanda contra la Consellería de Medio Rural por la cual el departamento autonómico tendrá que abonarle 33.232 euros que se le había retirado de una subvención por trabajos silvícolas para la poda de masas de coníferas. El 31 de diciembre de 2014, la consellería había resuelto a favor de la Comunidad de Montes de Domaio una subvención por importe de 46.412 euros, al amparo de la orden de 26 de septiembre de 2014 para el fomento de la silvicultura. En la inspección de campo, el 23 de febrero de 2015, con la presencia de los técnicos de distrito y del presidente de los comuneros, simplemente se realizó el descuento de la parcela 1 del coto 1, porque los pinos en más de un 50% no tenían os centímetros de altura. Dos meses después se había dictado una resolución con los trabajos viables, limitados a las parcelas 20’ y 21, sin que la comunidad fuese debidamente notificada de esta resolución. Desconociendo esta resolución, la comunidad solicitó el 20 de abril de 2015 (7 días después) solicitud de prórroga del plazo de desarrollo de los trabajos subvencionados, que terminaban en mayo de 2015- por un plazo de seis meses y le fue concedida.

En agosto de 2015 presentó la documentación justificativa de la terminación de los trabajos y el 19 de septiembre se realizó la comprobación administrativa en campo. Pero solo fueron abonados diversos importes que sumaron 7.218 euros correspondientes con actuaciones en el coto 4 (parcelas 20, 21) restando el abono de los trabajos subvencionados ejecutados en los cotos 2 y 3 por esos 33.232 euros. Tras la solicitud de pago, la jefa del Servizo de Montes dictó resolución desestimatoria el 1 de marzo de 2016, que fue recurrida en alzada, junto con la de la inspección de campo, inadmitidas, como también el recurso contencioso-administrativo contra esta inadmisión, desestimado por sentencia el 19 de abril de 2018 en procedimiento ordinario.

No fue hasta enero de 2019, cuatro años después de la pérdida parcial de la subvención, cuando se incoa el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro parcial de la MISMA, minorando el importe a 7.218 euros. Tras el período de alegaciones, se resolvió la resolución del expediente, que fue recurrido también en reposición y tras su desestimación, los comuneros iniciaron el procedimiento jurisdiccional, a través de la letrada Eva Comesaña. La Xunta alegó la incompatibilidad de las acciones a desarrollar en las parcelas en cuestión porque la masa no cumplía con la altura mínima, se solapaban otras subvenciones y la superficie ejecutada era inferior a la subvencionada. La consellería defendía que una subvención comunitaria anterior, sobre la misma superficie, con independencia de la finalidad ya determinaba la incompatibilidad. y entendía que la comunidad había ocultado una ayuda anterior. Los comuneros negaban dicha incompatibilidad al no haber solicitado ni haber sido concedidas ayudas para este mismo proyecto y conceptos, de ahí que el argumento de medio Rural no tenía encaje en la ley 9/2007 ni en la orden del 25 de septiembre de 2014, por lo que se derivaba la nulidad de la resolución y el abono de los 33.232 euros.

La sección 2ª de la Sala de lo Cotencioso-Administrativo del TSXG falla que la “interpretación sistemática avala la interpretación de la demandante cuando resalta que la incompatibilidad solo se produce en relación a ayudas percibidas para el mismo proyecto y conceptos, lo que no es el caso (la Administración no discute que las actividades subvencionadas en el expediente de 2012 son distintas a las del proyecto subvencionado)”. Añade que la incompatibilidad con cualquier otro régimen de ayuda comunitaria debe interpretarse en relación a la financiación del mismo gasto, sin previsión de incompatibilidad con ayudas dirigidas a la financiación de gastos diferentes. Señala que no se puede considerar que la ayuda anterior, para un proyecto y conceptos distintos, estuviese dentro del ámbito de subvenciones cuya previa obtención debiera haber sido comunicada por el solicitante, ya que la diferencia de proyecto y conceptos –la Administración no aporta argumentos en contra–, y la diferencia de finalidad determina que no fuese una subvención incompatible.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Supremo.