La casas de Nerga amenazadas por la APLU, pendientes de la declaración de núcleo tradicional

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, pretende legalizar las casas amenazadas de derribo por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en Nerga a través de definir la zona como núcleo tradicional, que sin un Plan Xeral es prácticamente imposible. Lo saben los afectados que afirma que tuvieron que espera semanas para volverse a reunir con la regidora local y también lo saben los técnicos, basta recordar con lo que pasó con los núcleos costeros, que fueron rechazados por el Ministerio de Hacienda y el recurso interpuesto por el Concello de Cangas rechazado por los tribunales de justicia. Según los afectados, la alcaidesa también les comunicó que nada sabía de las obras de saneamiento que se habían realizado en Nerga por parte de la UTE Gestión Cangas dentro de la zona de protección de Costas. Y es que los vecinos quieren aprovechar estos trabajos para demostrar que la administración sí que actúa dentro de la zona de protección. “Muchas palabras bonitas, pero pasa el tiempo y ya no sabemos qué hacer. Seguro que volveremos a las movilizaciones”, manifiesta una de las afectadas.

Hay una casa que es referente en esta controvertida lucha de construcciones en zonas de protección de Costas. Se trata de la de José Ramón Blanco Piñeiro, propietario que siempre pensó que su casa tenía licencia municipal. Su esposa Rosa asegura que la construcción coincidió con la Gestora de Cangas, que se levantó mientras se tramitaba la licencia, periodo que duró mucho tiempo debido a la situación especial que vivía Cangas en ese momento.

La familia muestra dos documentos, el que firmó en el año 1995 el inspector de obras del Concello de Cangas y que asegura que “la parcela parece axustarse ao figurado no proxecto”. En noviembre de 2019, otro inspector de obras del Concello de Cangas emite un informe completamente diferente: “A edificación en cuestión no ven reflexada na cartografía oficial das Normas Subsidiarias de Cangas del año 1993. Consultadas as bases de datos en busca da licenza de obras desta edificación, aparece a licenza 15.631 do ano 1995 a nome de José Ramón Blanco Piñeiro para vivenda unifamiliar. A documentación aportada para esta licenza, concretamente o plano de situación do proxecto de xuño do ano 1995 no que se basa a licenza 15631, sinala a situación da vivenda nunha ubicación diferente a real. Acompaño o plano en cuestión donde sinala a ubicación real da edificación”.

Son dos informes bien diferentes en un plazo de 28 años, ambos realizados por personal municipal. Es lo que la familia no acaba de entender. No hay que olvidar que la APLU solicitó informes al Concello de Cangas sobre la mencionada casa, que es quien le comunica la situación real en plano según el informe del inspector urbanístico.

Así como al principio los afectados vieron interés en los políticos locales en atender sus demandas, ahora consideran que de alguna manera se les está dando la espalda.