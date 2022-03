“Es insostenible ir a faenar, el gasoil nos cuesta más del doble que hace un año”

José es patrón del barco “María del Carmen”, con base en Cangas y que forma parte de la Sociedad Cooperativa Galega Mar do Morrazo. Ayer, junto a la tripulación realizaba labores de mantenimiento de los aparejos en el muelle cangués. El barco se dedica a los “miños” con los que captura pescados de fondo como el lenguado y también centolla. En esta época del año el “María del Carmen” solía poner rumbo hacia el Cantábrico para comenzar la temporada de la xarda, pero este año acordaron quedarse en tierra. José reconoce que con el precio que ha adquirido el gasoil, aunque lo tengan subvencionado en la pesca, y ante la falta de capturas, no les compensa económicamente. Sus cuatro trabajadores están desde ayer en el paro: “Estamos parados. Es inviable ir a trabajar”, asegura el patrón, cuya voz denota el mismo enfado e incertidumbre que viven las flotas ante el futuro que se avecina y por el que la Federación Galega de Cofradías ha convocado un paro a partir del próximo día 21, si antes el Ministerio de Pesca no pone solución.

El patrón del “Maria del Carmen” culpa de la situación a los lobbies: “¿Por qué tenemos que sufrir nosotros lo que están haciendo estos grupos de poder. Son los que están manejando todo a su antojo. Cuando fue el COVID fue por el COVID, y ahora lo importante es que ellos sigan teniendo el euro en el bolsillo y nosotros sufriendo”.

Lo cierto es que el pasado 25 de febrero, los marineros podían comprar el gasoil a 0,74 euros y ayer seguía por encima del euro, en concreto a 1,116 (1,839 el gasoil normal para vehículos), en una escalada de precios a la que quieren poner fin o establecer contrapartidas económicas que les compense un día de pesca en el mar o desplazarse al Cantábrico: “Solo para el desplazamiento necesitamos 4.000 litros para ir y venir. Hace un año el combustible estaba a 0,50 y ahora a más del doble”, se queja José.

El patrón cangués José Carlos García, armador del “Vilela”, tiene a dos tripulantes trabajando en su barco, que se dedica igualmente a los miños: “Ahora gana más el del gasoil que un marinero” reconoce, cuando nadie puede obviar los peligros que supone faenar en el mar, con el dolor todavía muy presente en esta localidad por el naufragio del “Villa de Pitanxo”.

"Cuando hace 22 años compré el barco, no había los gastos de ahora: seguros , equiparlo o pagar por los aparejos en el muelle" José Carlos García - Armador del "Vilela"

José Carlos asegura que cuando compró el barco hace 22 años, no tenía los gastos de ahora, porque además del gasoil, hay que añadir todo el equipamiento para obtener el permiso de Capitanía. En su caso lo acaba de dotar de una lancha salvavidas. “Todo son pagos, como pueden ser los seguros o como, desde hace poco, por dejar los aparejos en el muelle”. Por 13 metros cuadrados se pueden estar pagando a Portos 100 euros al año, añade. Ahora la batalla está en el precio de un gasoil que no cesa de crecer. Para su motor de 24 C.V. necesita unos 250 litros para una semana de trabajo, que empieza cuando largan los aparejos el domingo y acaba el jueves, con salidas diarias: “En el mar pasa como en tierra. El agricultor que planta no gana hasta que recoge la coseche. Pues nosotros igual y nunca sabemos lo que vamos a coger porque también si viene mal tiempo, nos vamos vacíos”.

"El paro debería de ser a nivel general, en toda España" Elías - Percebeiro en Cangas

En otros sectores como el del percebe, también se nota esta subida del combustible, y aunque con mal tiempo no vayan en barco, sí tienen que desplazarse por tierra hasta los acantilados. La mayoría de las embarcaciones en este caso suelen tener motor de gasolina. No es tanto el gasto en invierno, que están en la Costa da vela y van en por tierra, como en la temporada de Cíes: “Ahí el desplazamiento de un día ya son entre 20 y 35 euros”, asegura Elías, que ayer realizaba labores de mantenimiento en su embarcación en el puerto cangués. En su caso, asegura que el paro debería ser general, a nivel de España, con todos los sectores implicados.

En el puerto de Moaña se vive el mismo sentimiento. La mayoría de las lanchas se dedican al marisqueo a flote -aparte de los bateeiros-, trabajan dentro de la ría y lo hacen con gasolina, pero solo la tienen subvencionada si disponen de tanque fijo. Todo son gastos, incluso para cargar tienen que ir a Cangas, ya que nunca consiguieron un surtidor en el muelle y solo disponen para gasoil.

El patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas, advierte de que el sector de la flota de bajura ha llegado “a un punto de no retorno, a un camino sin salida”. El precio del combustible se ha disparado en las últimas semanas, pero asegura que esa escalada ya venía de atrás y que la guerra solamente la ha acentuado. “Subió el precio de los aceites, lubricantes, los gastos de gestoría... Tampoco podemos pescar más porque las cuotas que tenemos son ridículas y no es el sector el que marca los precios, sino la demanda. Entraríamos en la situación de la pescadilla que se muerde la cola: con más capturas podrían desplomarse los importes de venta”, argumenta.

"La flota de bajura ha llegado a un punto de no retorno, a un camino sin salida" José Manuel Rosas - Presidente de la Federación Provincial de Cofradías y patrón mayor de Bueu

El patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas, advierte de que el sector de la flota de bajura ha llegado “a un punto de no retorno, a un camino sin salida”. El precio del combustible se ha disparado en las últimas semanas, pero asegura que esa escalada ya venía de atrás y que la guerra solamente la ha acentuado. “Subió el precio de los aceites, lubricantes, los gastos de gestoría... Tampoco podemos pescar más porque las cuotas que tenemos son ridículas y no es el sector el que marca los precios, sino la demanda. Entraríamos en la situación de la pescadilla que se muerde la cola: con más capturas podrían desplomarse los importes de venta”, argumenta.

Bueu cuenta con una flota de un centenar de embarcaciones, muchas de ellas dedicadas al pulpo y que pueden tener un gasto de combustible cercano a los 2.000 euros mensuales. También hay un grupo de barcos del cerco, que están entre los que más se desplazan. “Antes de empezar esta situación reposté 800 litros de gasóleo a 0,80 y pagué un total de 640 euros. Hace unos días reposté menos litros, un total de 600, pero pagué más porque el gasóleo ya estaba a 1,14 y me salió a caso 700 euros”, explicaba ayer el armador del “Manolito Dos”. En el caso del cerco se encuentran además con la paradoja de que “el mar está lleno de sardina, que ahora mismo es la especie dominante y está desplazando al jurel, y no nos dejan pescarla”.

Exonerar cuotas de la Seguridad Social o tasas portuarias

La Federación Nacional de Cofradías se reunirá hoy con la responsable de la Secretaría General de Pesca, Alicia Villauriz. El sector pondrá encima de la mesa sus propuestas para intentar compensar de alguna manera el alza en el precio del combustible, que pasarían básicamente por una exoneración en el pago de las cuotas de la Seguridad Social o la exención en el pago de las tasas portuarias hasta que la situación vuelva a la normalidad. El horizonte temporal para esa vuelta a la normalidad es todavía una incógnita y el sector teme ahogarse en una espiral de costes desbocados y bajos precios de venta.

Más incertidumbre que desabastecimiento en el primer día de la huelga de transporte

La semana comenzó con la primera jornada de la huelga de transportistas convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías. Los convocantes aseguran que en Galicia lograron un apoyo del 95% aunque en O Morrazo se sintió de forma dispar. “No volveremos a trabajar con estos precios del combustible y mientras el Gobierno nos siga cobrando el 45% de su coste en impuestos”.

En los supermercados ayer era común ver estantes vacíos por desabastecimiento de papel higiénico, aceite de girasol, harina o cereales, aunque aseguran que esto se debe a la psicosis levantada entre la población por la guerra de Ucrania, más que a la huelga de transportistas. Esta huelga afectó sobre todo “en el suministro de frutas y hortalizas, con menos variedad en el día de hoy”, apuntan desde un supermercado de Moaña. “El problema está en que se vende mucho más en las últimas semanas. El aceite de girasol, en cuanto llega desaparece”, añaden los trabajadores de otra superficie comercial.

En la comarca no se registraron piquetes ni incidentes laborales, como en otros puntos de la provincia. En el polígono industrial de Castiñeiras algunas industrias señalan que “de momento no sufrimos ningún retraso ni percibimos riesgo de tener que parar la actividad, pero otras sí sufrieron el primer día sin suministros. “Llevamos solo una jornada de paro. Las consecuencias son asumibles de momento”, apuntan con incertidumbre y temor a que se extiendan los piquetes “y finalmente se vea afectado todo el transporte y no solo una parte, como hoy”.

Un sector clave para O Morrazo como es el de los bateeiros apenas se está viendo afectado. “Ya terminamos la temporada de exportación de producto. Hace una semana salieron los últimos camiones para Cerdeña. Ahora tenemos por delante meses de cría y desdoble”, apuntaban ayer desde el muelle moañés de A Mosqueira. Eso sí, algún camión pequeño acudió a cargar bivalvo para el mercado nacional, al tratarse de transportistas autónomos que no secundaron la huelga.

En lo que respecta a las empresas de congelado de pescado, desde Fandicosta, ubicada en Domaio, ayer redujeron la salida de producto desde sus instalaciones, aunque la actividad no estuvo parada del todo.

En obras como la reforma de la carretera de Abelendo están esperando por un camión de hormigón para finalizar los trabajos “y en estos momentos desconocemos cuándo podrá llegarnos”.

Los astilleros: "Esto no se puede mantener más de dos semanas"

El litoral de O Cocho está salpicado de astilleros que llevan meses sufriendo la falta de suministros y ahora le suman la huelga de transporte. “Por suerte avisamos hace semanas de que dos barcos que vendemos a Francia se retrasarán”, apuntan desde Aister. Añaden que “el principal problema ahora es la llegada de equipos que teníamos comprometidos”.

Los astilleros señalan que al nivel de transportes de ayer “no se puede mantener la situación más de dos semanas. Si paran todos los camioneros será peor”.