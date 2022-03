Más incertidumbre que desabastecimiento en el primer día de huelga de transporte

La semana comenzó con la primera jornada de la huelga de transportistas convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías. Los convocantes aseguran que en Galicia lograron un apoyo del 95% aunque en O Morrazo se sintió de forma dispar. “No volveremos a trabajar con estos precios del combustible y mientras el Gobierno nos siga cobrando el 45% de su coste en impuestos”.

En los supermercados ayer era común ver estantes vacíos por desabastecimiento de papel higiénico, aceite de girasol, harina o cereales, aunque aseguran que esto se debe a la psicosis levantada entre la población por la guerra de Ucrania, más que a la huelga de transportistas. Esta huelga afectó sobre todo “en el suministro de frutas y hortalizas, con menos variedad en el día de hoy”, apuntan desde un supermercado de Moaña. “El problema está en que se vende mucho más en las últimas semanas. El aceite de girasol, en cuanto llega desaparece”, añaden los trabajadores de otra superficie comercial.

En la comarca no se registraron piquetes ni incidentes laborales, como en otros puntos de la provincia. En el polígono industrial de Castiñeiras algunas industrias señalan que “de momento no sufrimos ningún retraso ni percibimos riesgo de tener que parar la actividad, pero otras sí sufrieron el primer día sin suministros. “Llevamos solo una jornada de paro. Las consecuencias son asumibles de momento”, apuntan con incertidumbre y temor a que se extiendan los piquetes “y finalmente se vea afectado todo el transporte y no solo una parte, como hoy”.

Un sector clave para O Morrazo como es el de los bateeiros apenas se está viendo afectado. “Ya terminamos la temporada de exportación de producto. Hace una semana salieron los últimos camiones para Cerdeña. Ahora tenemos por delante meses de cría y desdoble”, apuntaban ayer desde el muelle moañés de A Mosqueira. Eso sí, algún camión pequeño acudió a cargar bivalvo para el mercado nacional, al tratarse de transportistas autónomos que no secundaron la huelga.

En lo que respecta a las empresas de congelado de pescado, desde Fandicosta, ubicada en Domaio, ayer redujeron la salida de producto desde sus instalaciones, aunque la actividad no estuvo parada del todo.

En obras como la reforma de la carretera de Abelendo están esperando por un camión de hormigón para finalizar los trabajos “y en estos momentos desconocemos cuándo podrá llegarnos”.

“Esto no se puede mantener más de dos semanas”

El litoral de O Cocho está salpicado de astilleros que llevan meses sufriendo la falta de suministros y ahora le suman la huelga de transporte. “Por suerte avisamos hace semanas de que dos barcos que vendemos a Francia se retrasarán”, apuntan desde Aister. Añaden que “el principal problema ahora es la llegada de equipos que teníamos comprometidos”. Los astilleros señalan que al nivel de transportes de ayer “no se puede mantener la situación más de dos semanas. Si paran todos los camioneros será peor”.