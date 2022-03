Campeonato de petanca con campo embarrado.

A ellos les da igual las inclemencias del tiempo, que su afición no se la quita nadie. Pero prefirirían que el campo estuviera en mejores condiciones para practicar su deporte favorito en el entorno de Ojea.

Otro agujero negro que aparece en Cangas

Por alguna razón más que sospechada, el gobierno local de Cangas mantiene bajo siete llaves el informe de los abogados del Concello que elaboraron sobre la competencia o no de la junta de gobierno para aprobar el Plan Concellos. El edil Mariano Abalo afirma que lo tiene lo tiene Victoria Portas y ésta que estará en el expediente, que a ella no se le entregó. Esto no hace otra cosa que confundir, por mucho que se piense que se defiende la inversión acordada. Pero debe haber en el Concello un agujero negro capaz de tragarse informes y también concurso de planes especiales, como en el A Rúa. Esto todo, como diría, el siempre añorado Agustín González: “es un sindios” .

Las alianzas del PP para escapar de Vox

Ahora que ya sabemos que el PP se puede aliar con la ultraderecha de Vox para gobernar un territorio, los seguidores de Abascal en Cangas están más optimistas y seguros de que presentarán candidatura en las municipales. Aunque no saquen ningún concejal, Vox impediría al PP hacerse con la mayoría absoluta para gobernar. Claro que si no cambian mucho las cosas, hay más sintonía con el PSOE que con Vox.