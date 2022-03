Los impulsores de las firmas para “salvar” la casa de Matilde Bares urgen al Concello a aclarar sus planes

Los promotores de la iniciativa para la recogida de firmas para intentar “salvar” la que fue vivienda de la maestra Matilde Bares reclaman al Concello de Bueu que aclare sus planes sobre este inmueble y si hay abierta algún tipo de negociación con sus actuales propietarios. Una de las personas que estaba detrás de la iniciativa intervino en la última sesión plenaria y mostró su preocupación ante los cambios de posicionamiento del ejecutivo local. “En el pleno del mes de noviembre nos dicen que se va a colocar un nuevo vallado para asegurar y embellecer la zona, que incluiría un toldo con una imagen de Matilde Bares, y ahora nos contestan que si la propiedad quiere puede derribar la vivienda”, asegura Patricia Martínez.

Esta vecina aprovechó que la última sesión plenaria se celebró justo en las vísperas del Día Internacional de la Mujer para preguntar al gobierno bipartito BNG-ACB por sus planes para el inmueble y si había contactos con la propiedad. Una intervención en la que lamentó que no se tuviesen en cuenta las 1.000 firmas entregadas el verano pasado con una petición para intentar conservar y salvar este inmueble, situado en la calle Eduardo Vincenti. “Sabemos que no llegamos al 15% de las firmas que pide el Regulamento de Participación Veciñal para que se trate en pleno, pero tampoco son pocas firmas. No recibimos ningún tipo de contestación ni información al respecto”, se queja Patricia Martínez, que también lamenta la respuesta ofrecida el lunes por el alcalde en el pleno. Tanto por el fondo como por las formas ya que, según ella, respondió “alto, claro y con un tono no adecuado”.

Los vecinos que promovieron esa recogida de firmas insisten en la necesidad de que se busquen alternativas para conservar un inmueble que consideran que cuenta con la suficiente relevancia histórica debido a la figura de Matilde Bares. “Estamos hablando de la gran maestra de Bueu, que ayudó a muchos vecinos en la emigración a Argentina y que tenemos una calle con su nombre. Si desaparece esa casa la imagen de Matilde Bares en nuestro municipio ya no será la misma”, argumentan.

La iniciativa para recoger las firmas surgió hace un año, cuando comenzó a tramitarse por parte de la propiedad el expediente para la demolición de la casa, que amenazaba ruina. Esa es otra de las quejas que formulan los promotores, que acusan al gobierno de “populismo” y de cambiar su posicionamiento en función de la movilización ciudadana. “Primero apoyaban derribarla porque estaba en mal estado. Después del movimiento en redes sociales y de las firmas hacen una visita al inmueble y ya no estaba en tan mal estado”, reprocha Patricia Martínez, que reclama que no se renuncie a la alternativa de comprar la edificación para que forme parte del patrimonio municipal de Bueu.