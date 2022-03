Hai tempo de recapacitar.

As tradicións teñen sido utilizadas, tamén a día de hoxe, como xustificación de certos colectivos para que non se poidan discutir anacronismos ou, directamente, barbaridades. Era tradición tirar cabras dun campanario, era tradición ou costume “oir e calar” ante a violencia machista e era tradición ver mulleres enloitadas de por vida. “É tradición”, dicían. Pois non, eran e son violencias. Así que non me vou ver tentada de usar únicamente a tradición para defender, como sempre fago, os intereses do pobo de Cangas.

Ademáis dos poderes lexislativo, executivo e xudicial, hai quen pensa ser, como parte da estructura da Igrexa católica, unha especie de cuarto poder. Como saben, a máxima autoridade eclesiástica na parroquia de Cangas, don Severo Lobato, ten decidido que os pasos que conforman unha das Semanas Santas de maior relevancia cultural de Galicia –por iso, entre outras cousas, foi declarada de interese turístico– non sairán á rúa este ano. Que unha das principais celebracións da comunidade católica, tan institucionalizada e integrada no diario de toda a ciudadanía como o Nadal, vai quedar intramuros. Dentro da excolexiata. Non importa se eu son católica, nin se son practicante. Tampouco que este sacerdote sexa máis ou menos purista, que é algo que deberán xulgar na súa archidiócese e entre os seus fregueses. O relevante é que, como persoas con responsabilidades públicas, as nosas accións teñen repercusións moi amplas. Ser parte dun poder público ten deberes e consecuencias; crer ser membro dun cuarto poder, tamén. A Semana Santa de Cangas é parte mesma da idiosincrasia desta vila. Dos seus cofrades, dos músicos, dos floristas, hostaleiros, comerciantes, cereiros… Dos homes e das mulleres que portan as imaxes. Dos que nos visitan de fóra, de todos nós. Da memoria de cada un, de sabérmonos partícipes, case sempre desde nenos, do Encuentro. Dos que a disfrutan con fervor relixioso e dos que o fan desde un ateísmo sempre respectuoso. Unha tradición, un sentimento compartido. Non é un ben particular. Hai tempo de recapacitar. *Concelleira de Cultura e Turismo de Cangas