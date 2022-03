La decisión del cura de Cangas de no celebrar procesiones desata un cisma con varias cofradías y el Concello

La decisión del cura párroco de Cangas, Severo Lobato, de no celebrar tampoco este año procesiones de Semana Santa, a pesar de que las autoridades han aliviado las medidas frente al COVID, ha desatado un fuerte malestar entre varias cofradías religiosas, que no ven razones para esta negativa eclesiástica a sacar las imágenes a la calle y temen que sea el principio del fin de una tradición popular que quieren y exigen conservar y apuntalar. La medida tampoco gusta al sector del comercio, la hostelería y el ocio de Cangas ni a la concejala de Cultura e Turismo, Aurora Prieto, que recuerdan que la Semana Santa del municipio está declarada “de interés turístico de Galicia” y opta al reconocimiento estatal, y temen una caída de visitantes que optarán por otros destinos que sí ofrecen el atractivo de las procesiones, lo que repercutiría de forma negativa en la economía. A solo un mes de la celebración de la Semana Santa, los afectados piden al párroco que rectifique, o que sea el vicario provincial o el Arzobispado de Santiago de Compostela quienes le insten a hacerlo antes de que sea tarde para garantizar la programación.

Miembros de al menos tres de las cinco hermandades y cofradías afirman que Lobato ya ha tomado la decisión de que no salgan los pasos procesionales, sugiriendo que lo hace por motivos sanitarios y de exceso de trabajo, pues le resultaría complicado atender a todos los oficios religiosos y también encabezar las procesiones que se prodigan desde el Viernes de los Dolores hasta el Domingo de Pascua de Resurrección, aunque las personas consultadas aseguran que el párroco tampoco les ha concretado los motivos. Los intentos de hacerle cambiar de opinión no han dado resultado, ni siquiera después de que la edil del área se reuniera, el miércoles, con miembros de los colectivos de Los Dolores, Cristo Resucitado, San Pedro y Cristo del Consuelo. Al menos los tres primeros han manifestado su deseo de salir en procesión, mientras que la del Consuelo no lo ha concretado y la Misericordia no asistió a la cita en el Concello.

“Puede haber lío si no se llega a un acuerdo sobre este asunto”, advierten desde una de las asociaciones implicadas, aunque creen que lo peor que puede pasar si se prolonga el período sin procesiones es la “desafección” de los participantes, en especial de los más jóvenes, y esta tradición se pierda. Otra consecuencia sería la “pérdida de argumentos” para reclamar la declaración de la Semana Santa de Cangas “de interés turístico nacional”, un objetivo por el que llevan trabajando muchos años las hermandades y el Concello. De hecho, incluso el anterior alcalde, Xosé Manuel Pazos, respaldó esa propuesta de la Coordinadora de Cofradías, a las que llegó a acompañar a encuentros como el de Jumilla (Murcia) para promocionarse en el ámbito estatal. Además, alguna de ellas gestiona la adquisición de nuevas imágenes y su salida en procesión en próximos años, con el fin de “enriquecer” el calendario de actividades de Semana Santa.

A pesar del evidente malestar y del cisma por la actitud del párroco, los afectados rehúyen el “enfrentamiento” y abogan por el diálogo como herramienta para acercar posturas. Durante el fin de semana se están prodigando los contactos, y mañana está prevista otra reunión en busca de ese acercamiento.