Cangas gestiona recuperar la titularidad de terreno urbano e invertir para transformarlo

Un elevado porcentaje del territorio público de Cangas está adscrito a administraciones supramunicipales, lo que limita la capacidad del Concello para transformarlo. Una traba que se evidencia, también, a la hora de recibir subvenciones como las que se contemplan con fondos europeos del programa Next Generation, un plan de recuperación concebido para reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia al que el gobierno cangués quiere optar para acometer actuaciones en el entramado urbano, aunque no es posible si no tiene la titularidad o no se gestionan “otras fórmulas” que lo permitan.

Es el caso de la franja costera que bordea la plaza de abastos en dominio de Portos de Galicia, con cuya directora, Susana Lenguas, se reunió la alcaldesa Victoria Portas para pedirle, una vez más, la desafectación del espacio que no tiene uso portuario. Aunque el encuentro en Santiago fue “cordial y positivo”, la solución sigue sin vislumbrarse, al menos a corto plazo. “Se trata del corazón del desarrollo económico de Cangas”, repite la regidora, que contempla acometer varios proyectos para desarrollar ese ámbito con subvenciones que pueda recibir el consistorio, aunque no los adelanta hasta cerciorarse de que es posible ejecutarlos. Portas también se queja de la “escasa información” que recibe de la Xunta y la Diputación en torno a los referidos fondos Next Generation, que se limitan a generalidades, y reclama “más pistas” para actuar en consecuencia.