“ A obra amosa o difícil que é ser coherente coa túa ideoloxía na vida cotiá”

Serías amigo de alguén que pensa radicalmente diferente a ti? Este é o punto de partida de “Feminíssimas”, comedia reflexiva que De Ste Xeito Producións presenta hoxe no Auditorio de Cangas (20 horas). Stephy Llaryora, Noelia Blanco e Esther Carrodeguas póñense ás ordes de Xavier Castiñeira, que exerce como director.

– Que se van atopar as persoas que acudan hoxe ao Auditorio?

– Unha peza na que se amosan os feminismos actuais, as tensións internas dentro do feminismo xunta cunha liña de amizade. É a historia de tres amigas da infancia que coinciden nun congreso feminista, cada unha delas cunha perspectiva diferente. É un pulso entre a ideoloxía e a amizade.

– É necesario o humor para plasmar esta loita polos dereitos das mulleres?

– O humor é una elección nosa, queremos rirnos de nós mesmas para ter a posibilidade de afastarnos e de ver desde unha perspectiva diferente eses enfrontamentos e poder analizalos. Esta peza permite que o humor amose o difícil que é ser coherente coa túa ideoloxía na práctica cotiá, manter esa postura en todo o que fas.

– Ese humor facilita poñer de manifesto con maior facilidade esas incongruencias e os micromachismos?

– Claro, os micromachismos aparecen na obra, aínda que non son o argumento fundamental da mesma. O humor é a ferramenta que nos fai entender mellor as cousas, porque senón isto sería un debate político e para iso habería que ir ao Congreso. Se trata de levar ao límite as súas actitudes para caer nun paroxismo que sexa humorístico. Pero tamén se fai un percorrido pola vida das personaxes que nos leva a entender o porqué da súa postura, a facer unha reflexión.

– Levan xa un tempo con esta obra e aínda teñen bastantes actuacións pendentes, cal está a ser a acollida do público?

– Levamos preto dos 50 bolos e penso que como as inquietudes que se plasman son tan xenuinas, entroncan moi ben coas inquietudes do público en xeral. Son temas nos que é moi difícil posicionarse e tampouco aleccionamos coas respostas, senón que o que se desexa é mover á reflexión.

– Hai tres visións moi diferentes do feminismo, fuxindo da idea dun feminismo monocorde, en bloque.

– Neste senso é unha peza moi integradora, cun feminismo radical da personaxe que represento eu, outro liberal o un postfeminismo. É unha representación das posicións que existen e se debaten na política actual. Comezan sendo bandeiras pero ao quitar as capas de ideoloxía aparece a humanidade de todas elas.

– A obra fala desa relación entre as diferenzas ideolóxicas e a amizade. Non lle parece que esa radicalización de posturas acaba afectando ás relacións persoais? Son dun equipo, dun partido, penso así e non podo estar con alguén que sexa diferente...

– É algo que detectamos que estaba a pasar. Todo está polarizado. Levas tempo sen ver ós amigos do colexio e cando te das de conta de que pensan diferente xa dis ai ai ai... E seguen a ser a mesma persoa! A peza é un canto á amizade, porque debaixo de todo isto hai unha persoa.

– Non hai unha contradicción entre esa defensa das liberdades e despois non poder estar con alguén que pensa distinto?

– Son as incongruencias que ocorren a pesar de nós. Hai unha ideoloxía que fomenta a igualdade, e despois nos atopamos con xente diferente que non somos capaces de integrar. Aquí o máis fermoso é que hai un personaxe que non pensa coma min, pero que ao coñecer a súa traxectoria acabo entendendo por que pensa así.

– ¿Cómo ve o papel da muller no sector teatral?

– Se está a facer un gran traballo, cunha boa cantidade de propostas feitas por mulleres. En áreas como os monólogos segue habendo maioría masculina, cando no humor non debería haber esta desigualdade. A verdade é que cada vez vexo máis igualdade no noso sector; onde hai moito que facer é a nivel social.