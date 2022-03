Un camiño entre muros na procura da luz da verdade

Ramiro Agulla é un deseñador de interiores e artista bueués. Desde hai uns días expón na sala Amalia Domínguez Búa, unha mostra cuxas pezas non son obras ailladas. Todas precisan unhas das outras, así como do espazo, a música e a luz que as envolve para contar unha historia. Unha historia que é un camiñar entre muros de bloques de formigón e escuridade na procura da luz e da verdade e que ten como fío conductor a información. Todo está pensado para mover ao espectador a unha reflexión e que se pare a contemplar as pezas desde todos os ángulos.

Entrar nestes momentos na sala Amalia Domínguez Búa é acceder a un espazo hostil, case de guerra. Unha escenografía que en absoluto é casual, senón que está pensada case ao milímetro. Igual que o poético título da exposición que se pode visitar durante todo este mes de marzo: “Folerpas de papel caen devagar sobre fachos prendidos”. Unha mostra do deseñador e artista bueués Ramiro Agulla, que quere ser unha aposta pola percepción, por como procesamos e entendemos as cousas a través da información. Ou do sobreexceso de información, que ao fin e ao cabo tamén é unha forma de manipulación.

Para percorrer a exposición é necesario adentrarse entre muros: un de escuridade e outro de bloques de formigón. Uns muros que conforman un camiño no que o espectador vai percorrendo a súa particular Ítaca en busca da verdade, da luz, da esencia.

A parede de escuridade está configurada polos plásticos e bolsas negras que cubren as fiestras e a entrada da sala de exposicións, impedindo que entre a luz natural e convertindo o espazo en algo semellente a un lugar en obras. E logo están os bloques de formigón, que en si mesmos e coa súa disposición son un elemento máis desta exposición. “Todo está planificado para poder contar a historia: as pezas son ese facho que está prendido e que nos está personificando a cada personaxe que están no alto dun muro e que aspiran a chegar a ese soño que é a luz que todos buscamos”, explica Ramiro Agulla.

Esas personaxes son as sete pezas que forman parte do percorrido, que comeza cunha impoñente man feita en madeira e se alza entre alambres de espiño na búsqueda da luz. É a única feita en madeira pois o resto son traballos en cerámica, como un facho de lume, outra man que semella rasgar con furia un xornal ou un rostro cunha mirada que busca directamente ao espectador dunha maneira case desafiante.

Entre todas elas hai un elemento unificador, que é precisamente o papel da prensa e que, como explica o propio autor, pretende “reflectir esa explosión polo exceso de información”. Todas elas rodean a unha figura central que é a única que non está rodeada ou contaminada por esa sobreabundancia informativa. “Esa é a luz, a serenidade e a inocencia”, engade o propio Ramiro Agulla.

O fío conductor de “Folerpas de papel caen devagar sobre fachos prendidos” é a información e o ruído que se produce cando o exceso informativo provoca todo o contrario: a desinformación. Xa sexa sobre a crise sanitaria, a violencia de xénero ou a propia guerra, que desgrazadamente fai que esta exposición sexa moi acaída ao momento actual. Iso fai tamén que esta mostra, que ten moito de performance, sexa algo completamente orgánico e vivo.

Ao longo do percorrido o espectador vai ver pequenos recortes de xornal: titulares, palabras soltas... Cada día Ramiro Agulla vai engadindo novos anacos que lle suxiren algo e iso fai que a exposición que se pode ver hoxe será distinta a de mañá e a de mañá diferente á de pasado mañá. “É unha forma de ver como se trata ou manipula a información nun momento concreto para que poñamos o foco sobre ese aunto”, explica.

A faceta de deseñador de interiores do artista adquire neste caso especial relevancia á hora de crear o espazo. Non é casual que todo esté envolto por ese muro de plástico negro. “Non quería que a xente observase desde a porta nin que o espectador que entra se sinta observado desde fóra”, suliña o autor, que é plenamente consciente da sensación de rexeitamento que pode provocar. “Nesta montaxe non pretendo ser amable, senón que se trata de meter ao espectador nun espazo hostil e bélico”, argumenta.

Esa escenografía non é casual, aínda que a súa coincidencia no tempo coa guerra en Ucrania si que é unha desgrazada casualidade. As pezas que integran a mostra teñen nalgúns casos máis de dous anos e Ramiro Agulla levaba todo este periodo da pandemia reflexionando como xuntalas nun espazo que permitise velas como un conxunto coherente. E para reforzar esa sensación de unidade o autor omite deliberadamente poñerlle un título concreto a esas pezas.

Neste espazo escuro a iluminación procede unicamente de sete focos coidadosamente colocados na sala, unha luz que dependendo do lugar no que se coloque o espectador permite ver de maneiras diferentes unha mesma peza. Por un lado, as súas fortalezas. Polo outro, as súas debilidades. Por iso é fundamental tomarse tempo para visitar a mostra, devagar o percorrido e observar as pezas desde todos os ángulos. “O que pretendo é buscar unha experiencia por parte do visitante, que non marche indiferente e que se vaia coa sensación de que o fixeron pensar e que o sacaron da súa zona de confort”, conta Agulla.

Aínda hai un elemento máis que acompaña ao espectador durante o seu traxecto: a música. O artista escolleu unha peza clásica e ao mesmo tempo contemporánea do compositor e pianista italiano Ludovico Einaudi. “Axuda a crear unha atmósfera que vai suxerindo emocións a medida que percorres o espazo, cunha gradación que inclúe picos de moita tensión con outros de moita relaxación”, conclúe Agulla.

“Folerpas de papel caen devagar sobre fachos prendidos” vaise poder visitar durante todo este mes de marzo e hai varios centros educativos que xa mostraron interese en poder contar cunha visita guiada.