PP y PSOE critican que Cangas siga sin solar para el centro de salud y se debata sobre el plan funcional

La construcción del nuevo centro de salud o Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas está, desde hace cuatro años, enrocado en continuos debates sobre lo que debe de incluir su plan funcional, pero el Concello sigue sin tener los terrenos de A Rúa a disposición para entregarlos a la Xunta ni aparece tampoco la licitación que anunció la alcaldesa, Victoria Portas, la semana pasada para la contratación del plan especial de modificación de usos de A Rúa para obtener un solar. Moaña ya está en la recta final de la urbanización de Sisalde para ceder los terrenos y la Xunta ya elaboró el proyecto del nuevo centro de salud y presentó la licencia en el Concello, para su construcción.

Mientras, en Cangas el gobierno ha convocado para el martes un Consello Municipal de Saúde para debatir sobre el último plan funcional remitido por la Consellería de Sanidade, lo que para el PP y el PSOE es empezar la casa por el tejado y desviar la atención del problema que es la falta de terreno. El portavoz del PP, José Enrique Sotelo, asegura que no van a permitir “blanquear la negligente actuación” del gobierno local que, en cuatro años, desde que la Xunta presentó el Estudio de necesidades sanitarias de Cangas y de Moaña, no ha hecho nada “sin rastro del terreno”. Cierto es que el PP rechazó conseguirlos a través de la iniciativa privada que había presentado la promotora Amgecabe y que apoyaba el PSOE, pero recuerda que hubo un acuerdo plenario para buscar la fórmula -vía compra o expropiación-, pero nada se hizo. Vuelve a recordar esa modificación de crédito de 300.000 euros que prescribió sin hacer nada, por lo que asegura que debatir ahora sobre el plan funcional “es debatir sobre el sexo de los ángeles”.

"Debatir sobre el plan funcional es hacerlo sobre el sexo de los ángeles" José Enrique Sotelo - Portavoz del PP de Cangas

Sobre la licitación del plan especial de A Rúa, el PP asegura que no aparece en ningún perfil del contratante del Concello. Da la sensación, dice, que lo único que se quiere aquí “es enredar y quedar bien con alas plataformas de la camiseta, para que no se haga nada y vivir de las miserias de la gente”. Sotelo alude a que la construcción del nuevo centro de salud es un compromiso de Feijóo y confía en que con los cambios en la Xunta dicho compromiso se mantenga.

Respecto al plan funcional entiende que se harán aportaciones, pero son los técnicos los que conocen la materia, “y lo importante es que las casas se hagan desde el suelo, no por el tejado. Y suelo no tenemos. No vamos a consentir desviar la atención de un tema prioritario con chorradas”.

"Si se hubiera aprobado la modificación puntual, hoy tendríamos el terreno a disposición de la Xunta" Eugenio González - Portavoz del PSOE de Cangas

El portavoz del PSOE, Eugenio González, reprocha igualmente la pérdida de tiempo con la modificación de crédito de 300.000 euros “que no sirvió para nada y seguimos sin los terrenos”. Pide responsabilidad y recuerda que, si se hubiera negociado con los propietarios los 15.000 metros cuadrados necesarios, aprobando la modificación puntual, “hoy en día ya estarían a disposición de la Xunta y a partir de ahí se podía empezar a hablar del plan funcional”.

"El plan funcional es un engaño a los vecinos" Mercedes Giráldez - Portavoz del BNG de Cangas

Por su parte el BNG, a través de su portavoz, Mercedes Giráldez, sí pidió la convocatoria de este consello municipal para debatir de un plan funcional que califica de “engaño a los vecinos”. Entiende que la intención de la Xunta es la desaparición del actual centro de salud de Cangas, del centro de salud de Aldán y definitivamente el de O Hío. Dice que es un engaño porque habla de aumento de facultativos, cuando solo los juntan. Añade que en el actual centro faltan dos enfermeras y en el plan no se contempla crear esas plazas, prometen un laboratorio para análisis urgentes y no aparece y hablan de espacios físicos, pero no de recursos humanos, de salas polivalentes, pero no de quirófanos para cirugía menor; de la zona de Rx no dicen si funcionará como hasta ahora o tendrá más horas, sin prever otras pruebas diagnósticas tipo Resonancia o TAC.

"No puede construirse un CIS a costa de cerrar los centros de Aldán y O Hío" Ánxela Vizoso - Portavoz de Avante! en Cangas

La portavoz de Avante!, Ánxela Vizoso, asegura que el nuevo centro de salud no puede hacerse a coste de cerrar los de Aldán y O Hío. Añade que las parroquias no se pueden quedar sin este servicio. Recuerda que para llegar en transporte público a A Rúa, las personas tienen que coger dos autobuses, un Cerqueiro hasta Cangas y un Monbús hasta A Rúa.

El repunte de COVID sigue con 279 casos nuevos en 7 días

Los contagios de COVID siguen repuntando desde la última semana en la comarca de O Morrazo y ayer, el incremento ya se empezó a notar en el acumulado a 14 días, con 5 casos más que el día anterior, cuando desde el 9 de febrero iban a la baja en la desescalada de la sexta ola. En el acumulado a 14 días hay ahora un total 476 casos positivos de COVID, aunque con infecciones de carácter leve, como catarro, y algunos asintomáticos.

En cuanto a los casos nuevos en los últimos 7 días, la comarca registraba ayer 278, 19 más que el día anterior.

Salvo en Bueu, los contagios aumentaron en Cangas y en Moaña. En el municipio cangués aumentaron a 163 en los últimos 7 días, con una subida de 13 más que con respecto a la jornada anterior; y también subieron en el acumulado a 14 días, con 263, lo que supone 2 positivos más que la jornada anterior.

Moaña está con 155 casos en el acumulado a 14 días (11 más que el día anterior) y con 80 casos nuevos en los últimos 7 días, lo que supone 9 más.

En el municipio de Bueu, sin embargo bajan los contagios con respecto al día anterior, tanto en el número de nuevos casos en los últimos 7 días, con 35 (3 menos) como en el acumulado a 14 días, con 58 (8 menos).