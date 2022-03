El grupo municipal de Avante! considera que el acuerdo plenario de 2012 que menciona el Partido Popular no justifica una circunvalación en Cangas. En el citado acuerdo todos los partidos con representación municipal: PP, ACE, BNG, PSOE, UPAC y Cangas Decide aprobaron el diseño de la circunvalación de Cangas, no solo su trazado. Con un total respaldo vecinal, que se movilizó.

Avante! recuerda que no estaba en esa corporación municipal por lo que “no podemos suscribir algo que no pudimos votar en ningún momento”. Este partido político considera que las razones técnicas, que solicita también el PP, cambiaron desde el año 1993 cuando fue ideada la circunvalación de Cangas. En este sentido asegura que, el ejemplo más claro es la vía rápida, que no existía en 1993 y añade este partido político que para crear una nueva infraestructura tienen que ser los defensores de las mismas los que avalen esa justificación técnica.

Avante! asegura que no se opone a la creación de una circunvalación o una vía alternativa en Cangas, pero considera que su trazado o capacidad tiene que volver a ser estudiado, “xa que, aínda que algún non se dea de conta, non estamos en 1993. Fan falta novos estudos técnicos para unha mellor eficiencia nas nosas infraestruturas que servan para o Cangas de mañan e non para o de onte”, concluye en su comunicado Avante!