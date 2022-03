La Asociación de Viticultores San Martín de Bueu convoca una asamblea general que se celebrará mañana viernes a partir de las 19.00 horas en el Centro Sociocultural de Cela. Uno de los puntos que se abordará en el orden del día es la posibilidad de recuperar la Festa do Tinta Femia, que lleva dos años sin celebrarse por culpa de la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.

La asamblea de mañana se corresponde con la general ordinaria del año 2021 y después de dar cuenta de los asuntos habituales los viticultores analizarán la posibilidad de celebrar nuevamente la Festa do Tinta Femia, que habitualmente tenía su fecha reservada a principios del mes de julio.

La última cosecha no fue muy abundante, pero desde la directiva se planteará a los asociados la opción de recuperar esta cita. “A lo mejor no es posible mantener la duración habitual y hay que reducir los días, pero aún así sería interesante volver a celebrarla para que no se pierda y mantener la tradición. Cuanto más tardemos en volver a organizarla, más costará recuperarla”, explicaban ayer desde la directiva de la Asociación de Viticultores de Bueu.

Esta fiesta la comenzó a organizar la asociación de vecinos de Cela y después de varios años sin celebrarse fueron los viticultores los que apostaron por su recuperación. La última celebración fue la de 2019 y si este año vuelve a organizarse sería ya su decimoséptima edición.