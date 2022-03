El millón de euros de Noria 4

La comunidad de vecinos de Noria 4 asegura que el Concello de Cangas no puede decir que no tiene constancia de terceros de buena fe, que compraron sin saber que el edificio es ilegal, solo porque se niega a identificar a los propietarios. La comunidad que gestiona Noria 4 asegura que le dijo al Concello que era su obligación hacer una relación de propietarios e identificar a los terceros de buena fe, pero que se negó en rotundo, de ahí que diga que no hay ninguno, que todos compraron a sabiendas.

El nuevo requerimiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al Concello de Cangas para que elabore un nuevo plan de demolición del edificio Noria 4 (ya se hizo un presupuesto en época del Rafael Soliño como concejal de Urbanismo) es consecuencia de la ruptura de las negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial entre el denunciante y los afectados. Según los vecinos, el denunciante exige un millón de euros para alcanzar un acuerdo, algo que consideran inviable, sobre todo cuando el Concello de Cangas se niega a ayudar. Y es que los propietarios solicitaron al gobierno municipal que las arcas municipales contribuyeran económicamente a pagar al denunciante que ganó la causa en los tribunales, por la que se considera ilegal el edificio. Desde la comunidad que gestiona Noria 4 se asegura que la aportación del Concello para hacer frente al millón de euros que reclama el demandante sería más efectiva que sufragar los gastos de un proyecto de demolición. En la último cuatrienio de José Enrique Sotelo (PP) como alcalde de Cangas se elaboró un proyecto de demolición del inmueble Noria 4 que alcanzaba los 775.638,88 euros, como se puede comprobar, no muy lejos de millón de euros que reclama el demandante. Pero también se hizo un proyecto de demolición del otro edificio ilegal, el Noria 2. En esta ocasión, el presupuesto era de 524.048 euros. Son presupuestos de hace casi 8 años. Teniendo como referencia estos presupuestos, es lógico que los propietarios piensen que el Concello de Cangas podía ayudar a hacer frente a la reclamación económica que pide el denunciante. Claro que es muy difícil pensar que las arcas municipales sirven para costear una indemnización por una obra ilegal. Como también es muy difícil de creer que la Diputación de Pontevedra tenga intención de ayudar a costear un proyecto de demolición. Si lo haría, todos los concellos de la provincia se pondrían a la cola. Mariano Abalo no ve tan fácil la solución que propone el PP, que es la de que este edificio se legalice mediante el Plan Xeral. Asegura que la sentencia señala que no se puede legalizar ni con un cambio en el ordenamiento urbanístico. Pero algo debe hacer pronto, porque en un par de meses comenzarán a llegar las multas coercitivas a la alcaldesa, que irán directamente sobre su salario. El PP afirma que hay ejemplos en Vigo de que sí es posible la legalización a través del PXOM, que al menos hay que intentarlo. Cita el Pericoto la torres de García Barbón.