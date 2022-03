La adaptación del PXOM al cambio de leyes y al nuevo acuerdo plenario aumenta su coste

El Plan Xeral de Cangas va camino de perpetuarse otra vez en el tiempo. La propia alcaldesa Victoria Portas (ACE), en la carta que envió a los partidos políticos para convocarlos a una reunión con el equipo redactor, reconocía que todo el trabajo realizado, lo que se denomina el borrador del PXOM, y que la empresa Monsa entregó al Concello en junio de 2019, está caducado, porque entró nueva legislación y hay que adaptar el documento. Y eso, lo que va a suponer, de primeras, es más coste. La adjudicación de la redacción del Plan Xeral se realizó por 336.921 euros en el año 2016.

Pero no solo se trata de la adaptación a la legislación vigente del documento, que sí que tiene un coste, también hay que añadir todo lo que suponer hacer frente al acuerdo plenario del pleno de febrero. La propuesta del PP fue aprobada por mayoría y eso significa que Monsa tendrá que hacer desaparecer del plan las Áreas de Actuación Integral en las zonas rurales, que el documento proponga la solución técnica a los problemas urbanísticos que suponen los edificios Noria 2 y Noria 4, además de Las Palmeras. También se debe recoger la consolidación como núcleos rurales de Santa Marta y Nerga y la incorporación de tramo de circunvalación de la avenida de Marín a la avenida de Lugo, que desapareció de forma misteriosa del borrador del Plan Xeral.

Todo eso va suponer más gastos. Monsa quedó de elaborar un estudio de lo que iba a suponer todo esto, después de que el representante de la empresa se reuniera con el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), y el del Partido Popular, Rafael Soliño. Los demás partidos políticos no enviaron representantes a esta reunión que se celebró de tarde esta semana y que era la que se había aplazado a causa de la convalecencia por enfermedad de Mariano Abalo. En este encuentro, Monsa solicitó al Partido Popular que indicase dónde estaba pintada la circunvalación en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. Efectivamente no estaban, pero el edil del PP, Rafael Soliño, indicó que había un acuerdo adoptado por unanimidad de por dónde transcurriría la circunvalación y como iba a ser, aprobado también por unanimidad de un pleno en el que estaba ACE. El edil del PP señaló que no se trata de una vía cerrada, sino abierta, adaptada al terreno y que servirá para vertebrar Cangas. Parece que Avante! es uno de los partidos que se desmarca del citado acuerdo. En el último pleno manifestó que son otros tiempos, otras necesidades. Soliño pidió a Avante! que en vez de realizar comentarios de “taberna” aportara criterios técnicos para desmontar la circunvalación de Cangas.

Rafael Soliño considera que las Áreas de Actuación Integral es un ataque directamente al rural, paraliza las nuevas construcciones y las ampliaciones al no permitir construir con licencia directa y, para colmo, en ninguno de los últimos planes generales aprobados en los concellos limítrofes, incluyendo Vigo, se incorporó esta figura.

Según Mariano Abalo, la empresa Monsa va a evaluar ahora un informe sobre el coste que supone la adaptación del PXOM a la nueva legislación e incluir las demandas del PP y PSOE aprobadas en el último pleno de la corporación municipal

Hay disparidad de criterios con el Inventario de Bienes Municipales, que es un documento que se comprometió a realizar la empresa como consecuencia de una de las mejoras propuestas en la adjudicación. La empresa sostiene que es el Concello de Cangas quien debe responder a las alegaciones hechas por los vecinos al Inventario de Bienes Municipales, mientras que el Concello no es exactamente de esta opinión.

El millón de euros de Noria 4

La comunidad de vecinos de Noria 4 asegura que el Concello de Cangas no puede decir que no tiene constancia de terceros de buena fe, que compraron sin saber que el edificio es ilegal, solo porque se niega a identificar a los propietarios. La comunidad que gestiona Noria 4 asegura que le dijo al Concello que era su obligación hacer una relación de propietarios e identificar a los terceros de buena fe, pero que se negó en rotundo, de ahí que diga que no hay ninguno, que todos compraron a sabiendas.

El nuevo requerimiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al Concello de Cangas para que elabore un nuevo plan de demolición del edificio Noria 4 (ya se hizo un presupuesto en época del Rafael Soliño como concejal de Urbanismo) es consecuencia de la ruptura de las negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial entre el denunciante y los afectados. Según los vecinos, el denunciante exige un millón de euros para alcanzar un acuerdo, algo que consideran inviable, sobre todo cuando el Concello de Cangas se niega a ayudar. Y es que los propietarios solicitaron al gobierno municipal que las arcas municipales contribuyeran económicamente a pagar al denunciante que ganó la causa en los tribunales, por la que se considera ilegal el edificio. Desde la comunidad que gestiona Noria 4 se asegura que la aportación del Concello para hacer frente al millón de euros que reclama el demandante sería más efectiva que sufragar los gastos de un proyecto de demolición.

En la último cuatrienio de José Enrique Sotelo (PP) como alcalde de Cangas se elaboró un proyecto de demolición del inmueble Noria 4 que alcanzaba los 775.638,88 euros, como se puede comprobar, no muy lejos del millón de euros que reclama el demandante. Pero también se hizo un proyecto de demolición del otro edificio ilegal, el Noria 2. En esta ocasión, el presupuesto era de 524.048 euros. Son presupuestos de hace casi 8 años. Teniendo como referencia estos presupuestos, es lógico que los propietarios piensen que el Concello de Cangas podía ayudar a hacer frente a la reclamación económica que pide el denunciante. Claro que es muy difícil pensar que las arcas municipales sirven para costear una indemnización por una obra ilegal. Como también es muy difícil de creer que la Diputación de Pontevedra tenga intención de ayudar a costear un proyecto de demolición. Si lo haría, todos los concellos de la provincia se pondrían a la cola.

Mariano Abalo no ve tan fácil la solución que propone el PP, que es la de que este edificio se legalice mediante el Plan Xeral. Asegura que la sentencia señala que no se puede legalizar ni con un cambio en el ordenamiento urbanístico. Pero algo debe hacer pronto, porque en un par de meses comenzarán a llegar las multas coercitivas a la alcaldesa, que irán directamente sobre su salario. El PP afirma que hay ejemplos en Vigo de que sí es posible la legalización a través del PXOM, que al menos hay que intentarlo. Cita el Pericoto la torres de García Barbón.