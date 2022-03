Una marea feminista y antibelicista toma las calles de Cangas

Una sociedad plural, igualitaria, feminista, antibelicista y pacifista ha tomado las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo y que se vive con celebraciones multitudinarias en la comarca de O Morrazo, con manifestaciones y concentraciones en Cangas, Moaña y Bueu para reivindicar esos derechos y luchar por ellos, recordando que aún queda mucho que conquistar como sociedad y, aunque el calendario pone el foco en este fecha, “la lucha por la igualdad real, la participación y el empoderamiento femenino en todos los ámbitos es un trabajo diario en el que no podemos bajar la guardia”. Sobre ese mensaje gira el manifiesto consensuado por el Consello Municipal de Igualdade de Cangas que se leyó al término de una concurrida manifestación por el centro urbano del municipio, en la que participaron cerca de un millar de personas y que sirvió como colofón de las concentraciones que se celebraron por la mañana en los tres municipios.

Las promotoras de las movilizaciones enfrentaron el 8-M “sumergidas en los sombríos delirios de guerra de un patriarcado capitalista y salvaje”. Y aunque el pacifismo “casi siempre lleva nombre de hombre”, tradicionalmente las mujeres “demostraron ser radicalmente antibelicistas” y el pacifismo “es hijo de las mujeres, del movimiento feminista”, recalcaron en el manifiesto, que fue leído por representante de las asociaciones de madres y padres de los centros educativos, volcadas en el mensaje de la solidaridad y la sororidad como herramientas para avanzar en igualdad desde la diversidad y en los derechos sociales. “¿Cuántas de nosotras no hemos sido humilladas, vejadas, despreciadas también por nuestro mismo sexo?, se preguntan, mientras recuerdan que las estadísticas evidencian “la concentración de talento en las mujeres, pero también los desequilibrios de género”, sobre todo en el ámbito doméstico, por lo que “hay que seguir trabajando en medidas dirigidas a la conciliación familiar, personal y laboral” que favorezcan la plena integración social en igualdad.

En un contexto bélico, con la invasión de Ucrania ordenada por Putin en primer plano y los informativos plagados de casos de violencia contra las mujeres, la sociedad sale a la calle para reivindicar el fin de esa violencia de cualquier tipo , del acoso y la exclusión por ser mujeres, ya sea laboral, salarial o de cualquier índole. También para exigir que se valore más a las trabajadoras de sectores “feminizados”, como es el de los cuidados y atención en el hogar, que se establezcan pensiones dignas y prestaciones justas, defendiendo un espacio en la calle para hacerse oír.

“Las mujeres trabajadoras somos precarizadas por los gobiernos, instituciones y empresas. Luchemos juntas para que esta explotación termine: ¡Basta ya a los trabajos feminizados, que son un nicho de mercado precario y desvalorizado! ¡Basta ya de cobrar menos que los hombres y recibir pensiones más bajas! ¡Basta ya a las violencias en el trabajo! Movilicémonos para garantizar nuestros derechos y exijamos que esta situación de desigualdad remate ya! El 8-M y todos los días del año queremos un feminismo comprometido con los derechos y las luchas de las trabajadoras, de todas las mujeres!”, concluyó el manifiesto del Consello Municipal de Igualdade, consensuado por los grupos políticos y sociales para trasladar a la sociedad un mensaje de unidad en torno a esos valores irrenunciables.

Las centenares de personas participantes en las movilizaciones –la más concurrida partió a las ocho de la tarde del consistorio y avanzó hasta la rotonda del puerto, con regreso– corearon consignas como “Mulleres contra a guerra,/ mulleres contra o capital,/ mulleres contra o machismo,/ capitalismo neoliberal”, “Polas que están,/ as que non están,/ as que perigan”, “Feminismo para adiante,/ machismo para atrás”, “Mulleres somos,/ mulleres seremos,/ pero na casa non nos quedaremos” o “Aquí se ve o feminismo galego en pé”. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, se dejó ver en primera fila junto a otras representantes políticas y sociales.

Movilización de CIG

Por la mañana, decenas de personas participaron en otra manifestación en el centro urbano de Cangas, convocada por la CIG, que partió de la estación de autobuses y finalizó en la Praza do Concello tras una pancarta con el lema “Mulleres traballadoras precarizadas polos gobernos”. En el recorrido ocuparon uno de los carriles de circulación rodada y el tráfico fue regulado por agentes de la Policía Local y Guardia Civil. Remató con la lectura de un manifiesto de denuncia y reivindicación, contra las reformas “supuestamente progresistas” que no logran la igualdad, pues la precariedad “sigue teniendo cara de mujer”, y políticas que suponen una “carrera de obstáculos” en la vida laboral de las mujeres. “Nos movilizamos contra quienes tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos; exigimos que esta situación de desigualdad remate ya”, concluyeron las convocantes.

Homenaje de A Cepa

También la asociación cultural A Cepa aprovechó el 8M para rendir homenaje a Carmen Sotelo, “Mucha”, que ejerce como monitora de punto de cruz en el colectivo, que trabajó durante 25 años en la fábrica conservera de Massó y autora de más de medio centenar de cuadros bordados. Además, en su día ejerció como “modelo” de la fotógrafa norteamericana Sarah Leen en una instantánea que quedó plasmada en el libro “Un día en la vida de España”, publicado por la editorial Planeta en 1987. A Cepa le entregó ayer un ramo de flores en agradecimiento a su labor por parte de una veintena de alumnas y alumnos del colectivo.

Asimismo, los centros educativos de la comarca realizaron tareas y actividades reivindicativas en torno al 8-M, contra la discriminación por género y en defensa de la igualdad.