Cine contra la violencia y un “faladoiro de mulleres” entre los actos de esta tarde

El Día Internacional de la Mujer concluyó ayer, pero como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, el asociacionismo y los concellos programan actividades a lo largo de todo el mes de marzo. Hoy mismo se celebrarán varios actos con la parte femenina de la sociedad como protagonista.

El primero en comenzar será el Faladoiro de Mulleres, organizado en el Centro Cultural Rosalía de Castro de la parroquia moañesa de Domaio. Comenzará a las 18.00 horas con una lectura-coloquio sobre la mujer. Las asistentes disfrutarán de dulces y chocolate.

En Cangas la actividad será para los más cinéfilos y se centraliza en el Auditorio desde las 20.00 horas. Consiste en la proyección del cortometraje “Reto equivocado”, guión ganador del “Concurso de Guións contra as Violencias Machistas”. Fue escrito por las alumnas Nadia Rial Prach, Erika Rodal Rodríguez y Elda Melón Rodríguez, estudiantes del IES Monte Carrasco.

En el mencionado concurso de guiones se presentaron 38 proyectos, participando los centros de Secundaria del IES Monte Carrasco, el IES Rodeira, el IES María Soliño y el colegio Casa da Virxe.

En el mismo espacio, hoy se proyectará también la obra “Todas as mulleres que coñezo”, de Xiana do Teixeiro. Consiste en tres conversaciones con amigas, colaboradoras y estudiantes de Secundaria. En la pieza la directora intenta articular un discurso sobre el miedo y sobre la violencia “pero que no resulte violento”. Esta actividad, en colaboración con el Cineclub de Cangas, está financiada por los Fondos del Pacto de Estado contras las Violencias de Género que maneja el Ministerio de Igualdad.

En Bueu, por su parte, la programación del 8M se retoma este viernes día 11 con el homenaje a la “Bueuesa Senlleira”, que promueve el Club Golfiños y que este año recae en Aurita Reiriz Otero. El acto se celebrará en la sala multiusos del Centro Social do Mar y se recordará el trabajo de esta mujer como farera de la isla de Ons.

Durante el día de ayer, además de los actos reivindicativos y que pusieron el acento en la desigualdad, también hubo lugar para el ocio como la obra de teatro “Coser e Contar”, con Marta Ortiz, que se representó en el atrio de la Capela do Hospital.