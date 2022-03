El TSXG rechaza el recurso de los dueños del camping de Pinténs denunciados por la APLU

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó el recurso de apelación interpuesto por los propietarios del camping de Pinténs con el que se pretendía tumbar la decisión de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia, que desestimaba los recurso de reposición formulados por los propietarios de las mencionadas instalaciones, a los que les impuso una sanción de 3.213,60 euros y ordenó la demolición de una caravana, caseta y quiosco realizada en el Lugar de Ameixide, Pinténs, en el término municipal de Cangas. Este fallo judicial se produce cuando “la revuelta” en Cangas contra las decisiones de la APLU ha descendido en intensidad como consecuencia de entrar en la vía judicial muchas de ellas, después de fracasar la negociación política y de comprobar que es la forma de ganar tiempo de cara un cambio de legislación que no se prevé fácil, porque cada vez se tiende más a la protección de la costa. De hecho, la APLU anunció que ahora va dirigir sus atenciones a las obras que se están llevando a cabo, más que a las que ya se terminaron, para no enfrentarse con el problema de expedientes caducados.

En la apelación, se hacía mención a que a lo largo del procedimiento se ha producido desviación procesal y vulneración del principio sancionador, infracción del precepto legal de la Ley de Costas y error en la interpretación de la prueba. La defensa señala que se produce desviación procesal vulneración del principio sancionador, entre otras cosas porque los sancionados no tiene propiedades en el lugar de Anxuela, ni han realizado obra alguna. En caso contrario se estaría generando indefensión por la imposibilidad de alegar en descargo y, proponer medios de prueba en el expediente administrativo, vulnerando el procedimiento. La APLU asegura que las obras se realizaban en zona de protección de dominio público terrestre, según el plano de deslinde de octubre de 2008. En fecha de 21 de 2017, el director de la APLU impuso con carácter solidario a los apelantes, como responsables de una infracción grave, una sanción de multa por importe de 5.728,45 euros por la realización de obras sin la preceptiva autorización en materia de Costas dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en el lugar de Axuela, playa de Area Brava, en el término municipal de Cangas. Además se impuso la obligación de reposición al estado anterior a la comisión de la infracción a cuyo efecto debería demoler las obras consistentes en una edificación de planta baja, un porche de solera de hormigón y una “grella”. La sentencia reconoce que es cierto que, como dice la parte recurrente, esta última resolución, en su primer antecedente, se refiere a unas obras y a una multa que no son las que constituyen el objeto de este procedimiento, pero asegura que se trata de un error, pero tampoco algo que cause indefensión.

Según el letrado de los afectados, José Luis Pena, que ya anunció ayer su intención de recurrir, lo sorprendente del caso es que los denunciados por la APLU contaban con licencia de ejecución y le aconsejaron desde la administración que desistiese de la licencia y solicitase una nueva. Cuando fueron a solicitarla había cambiado ya la normativa. Asegura Pena que están trabajado en la legalización de las obras, que el establecimiento cuenta con la autorización del departamento de Turismo de la Xunta y tenía licencia de obras del Concello de Cangas.