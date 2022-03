Los tribunales dan por ejecutadas las obras de derribo de Prefabricados Barros

Prefabricados Barros sigue perdiendo los pleitos que desde hace ya muchos años mantiene con el Concello de Cangas. La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respecto a a ejecución de las obras de demolición de su planta de hormigón en A Portela, en Cangas, fue la última. El alto tribunal gallego acordó desestimar el recurso de apelación interpuesto por al empresa e imponer las costas en la cantidad de 500 euros.

Mantenía la empresa, que ya trasladó sus instalaciones al polígono de Castiñeiras, en Bueu, que no procedía tener por ejecutada la sentencia de demolición y pedía que el tribunal ordenase al Concello de Cangas demoler el resto de las construcciones existentes en la parcela de la litis y retirar los escombros. La ejecución de la sentencia está derivada de una resolución de los tribunales de justicia que declara las licencias concedidas contrarias a derecho. También recuerda el fallo judicial, que tras diversos intentos de legalización de lo construido contraviniendo el orden urbanístico, se desestimaron las peticiones de inejecución de la sentencia por imposibilidad legal formuladas por el Concello de Cangas.

El tribunal señala que en fecha de 9 de junio de 2020 el Concello de Cangas presentó un escrito acompañado de informe técnico dando cuenta de la ejecución de la sentencia. La Asociación de Vecinos del Barrio de A Portela, que su día presentó la denuncia de ilegalidad de la nave, presentó un escrito en el que señalaba que a la vista del informe municipal del Concello de Cangas del día 8 de abril de 2020 no se oponen a que se tenga ejecutada la sentencia y se proceda al archivo de la ejecutoria.

El fallo judicial último afirma que Prefabricados Luis Barros intenta ampliar los efectos de la sentencia a extremos no contenidos en la anulación de la licencia. “Es cierto que existen en la parcela de litis, construcciones que no fueron objeto de licencia y que, por consiguiente, no se ha procedido a su demolición (se trata al parecer del técnico municipal de obras carentes de título habilitante y que se ejecutaron fuera de la licencia concedida, no siendo por lo tanto objeto de la licencia anulada y exceden de la ejecución de la misma. El hecho de que el Concello no hay incoado expediente de reposición de la legalidad urbanística con respecto a la existencia de obras no amparadas por la licencia anulada no es tampoco impeditivo del archivo por completa ejecución de la sentencia dictada ya que en todo caso hace referencia a otras construcciones no amparadas en la licencia. El motivo debe ser desestimado”.