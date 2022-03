Cientos de personas volvieron a concentrarse ayer ante el centro de salud de Moaña, en la décimo tercera manifestación consecutiva desde el 12 de diciembre, para reclamar una sanidad pública digna, el regreso de las urgencias a la localidad y el refuerzo de una ambulancia para O Morrazo.

La portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Concha Trigo, animó a seguir en la calle porque con estas movilizaciones se consiguen mejoras en la sanidad, como las que ya se lograron al recuperar la asistencia presencial o el segundo psiquiatra en la unidad de salud mental de O Morrazo, ubicada en el centro de salud de Cangas. Al mismo tiempo anunció una nueva movilización a nivel de área sanitaria, en Vigo para el 24 de marzo, que consistirá en una entrega de reclamaciones ante la delegación de la Xunta en la ciudad olívica. Será un jueves, a las 11:30 horas, por el horario de apertura de los servicios de la Xunta; y con ella se visibilizarán los problemas que afectan a Galicia y, en concreto, en el área de Vigo.

Trigo no pasó por alto las fiestas del Entroido y felicitó a las comparsas moañesas por hacerse eco del problema de la sanidad, en sus letras“con gente joven que toma conciencia” y lanzó un mensaje a las personas escépticas que pueden pensar que las movilizaciones tienen poco resultado, de cómo la semana pasada el Sergas ya había incorporado el segundo psiquiatra a la Unidad de Saúde Mental de O Morrazo, ubicada en el centro de salud de Cangas, que se demandaba en la manifestaciones, aunque también dijo que, a todas luces, dos psiquiatras siguen siendo insuficientes para todos los problemas de salud mental que hay en la comarca, como quedó plasmado en la charla del pasado miércoles organizada por la Asociación gallega Salma y el grupo de jóvenes de Moaña “Facer visible o invisible”. Recordó que siguen sin el médico del turno de tarde en el centro de salud de Moaña.

Al igual que Concha Trigo, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, animó a seguir en las movilizaciones, de las que dijo que sí tienen resultado, como ha sido este refuerzo en la salud mental y el compromiso de Sergas para la construcción del nuevo centro de salud de Moaña “que en pocos meses se verá una realidad que se consiguió gracias a la movilización”.

Calificó de logro que durante 13 domingos consecutivos haya concentraciones ante el centro de salud, que está cerrado porque no tiene urgencias. Recordó que la pandemia fue la excusa para que la Xunta llevara el Punto de Atención Continuada (PAC) para Cangas, con el que el Sergas consiguió de esta manera no cubrir la bajas, ya que en lugar de dos equipos tienen tres: “No es una cuestión de logística, porque esperar fuera se puede hacer igualmente en Moaña, sino de economía para ahorrar dinero”. Reclamó, de esta manera, “Urxencias xa en Moaña” y que se cubran las dos vacantes de médicos en el turno de tarde de Moaña, que tienen a 2.800 personas sin su médico de cabecera en el municipio: “No nos puede dar miedo pedir cita médica y tener la incertidumbre de quién nos va a atender. Pedimos lo que es de derecho, que nos den estabilidad”, a lo que el público respondió coreando a gritos una de las consignas de estas concentraciones de “Coa nosa saúde non se xoga”.

En la misma línea de Concha Trigo, insistió en la necesidad de refuerzo de la ambulancia en O Morrazo: “No es un capricho, es una necesidad” .