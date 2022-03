La Biblioteca Central de Cangas acoge ya 400 libros donados por el poeta Bernardino Graña

Los cangueses ya pueden conocer los fondos bibliográficos que el poeta Bernardino Graña, recientemente nombrado Hijo Predilecto de Cangas, donó al Concello. Lo pueden hacer desde ya en la Biblioteca Central, ubicada en la Casa de Cultura, donde ya figuran 400 obras de las que fueron catalogadas, en un trabajo ingente, por los bibliotecarios de las parroquias de Cangas: Alfonso Moldes (O Hío), María Isabel Martínez (Aldán), Idoya Chapela (Darbo) y Eva María Gallego (Coiro), bajo la supervisión de la concejala de Cultura, Aurora Prieto. Según señala la propia edil, que mostraba su enorme satisfacción por el trabajo realizado, esta semana se incorporarán a la biblioteca central mil obras más de las cedidas por el poeta del mar. El nuevo fondo que se incorpora a la biblioteca central de Cangas fue tratado de manera exquisita por los bibliotecarios, que no solo se limitaron a la ingente tarea de catalogación de la obra, sino que fueron capaces de realizar una tarea de conservación de parte del material que hace años había llegado al Concello en octubre de 2018 y que había permanecido prácticamente olvidado hasta que desde la concejalía que dirige Aurora Prieto se decidió catalogarlo. Una ímproba tarea que va a ser aplaudida por todos los cangueses.

En los nuevos fondos no solo hay libros sino también aparecen cartas personales, correspondencia manuscrita, cuadros originales y distintos objetos que recibió o intercambió con sus amistades. Son miles de ejemplares de una biblioteca forjada en casi un siglo por los Bernardino Graña, padre e hijo.

El trabajo fue realizado por los bibilotecarios de las parroquias de Cangas, entre otras cosas porque la Consellería de Cultura no quiso subvencionar a personal para que lo hiciera. Aseguró que no estaba dispuesta a pagar los gastos que generaba la contratación de personal para esta tarea de catalogacion, ni mediante la firma de un convenio. La administración tiene estas cosas absurdas que los administrados jamás llegaremos a entender.

Fondos donde se muestran los gustos del autor

En los fondos donados por el poeta Bernardino Graña hay de todo, libros de los años 1896, 1909, 1930... y también muchos primeros ejemplares que fueron firmados por sus autores con una dedicatoria para Bernardino Graña. Están presentes libros de ciencia ficción, con especial predilección por el autor Bardbury, que escribió la famosa novela Fahrenheit 451. También hay en los fondos numerosa obra de autores rusos. La literatura rusa estaba entre sus predilectas. Hay obras de autores como Antón Chejov o León Tolstói. También se podrá ver la numerosa obra literaria escrita en gallego que poseía el autor. Son ejemplares, muchos de ellos originales, todos con dedicatoria. Ahí están Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferrero, Manuel Antonio... En su momento, el bibliotecario de O Hío, Alfonso Moldes, manifestó que los denominados libros antiguos serían catalogados con una tinta sin ácidos para intervenir lo menos posible en estos ejemplares que no llevarán etiqueta en los lomos, para no dañarlos. No obstante, según se pudo comprobar, el 90% de la donación se encuentra en muy buen estado. Además de libros, también hay correspondencia que verá pro primer vez la luz.