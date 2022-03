El concejal de Mobilidade de Moaña, Rodrigo Currás, sigue los trabajos para sacar cuanto antes la ordenanza que permita el uso del primer punto de recarga de vehículos eléctricos que pone en marcha una administración local en O Morrazo.,en este caso el Concello moañés El dispositivo, con dos puntos de recarga, está instalado junto al Concello, en la rúa As Barxas, y su puesta en funcionamiento está pendiente de esta ordenanza. Currás asegura que ya se cumplió con el trámite de consulta a la que se presentó la aportación de un particular, propietario de un vehículo 100% eléctrico. Está encaminada a que el coste de energía y del término de potencia se autofinancie con el propio uso y adicionalmente genere un remanente para su funcionamiento. El lenguaje es nuevo y complicado.

Como primera opción, entiende que no se puede cargar la factura eléctrica de los vecinos por fomentar la electricidad a la movilidad. Considera que no solo se debe de cobrar el precio de la energía -el término de potencia de los dos puntos de recarga PRVE es de 44 kw- si no también el mantenimiento mensual que genere, por lo que considera que el precio razonable puede ser de 0,3 euros el kwh. Además dice que los usuarios pueden cargar las 24 horas los 7 días de la semana, por lo que habrá días de carga en horas punta y esto es una variable a tener en cuenta. En cuanto al método de pago debería de ser por TPV con cualquier tarjeta o móvil. En el caso de descargar APP, señala que debería de ser muy sencillo y que se habilite el cargador una vez pagado por adelantado.

Pone como ejemplo un vehículo de 75 kwh, en el que lo normal es cargar 50 kwh, por lo que se tardarían 2,5 horas cargando a 22 kw de potencia, en el supuesto de que cada punto de recarga tenga esta potencia. Resultaría un coste de 15 euros.

Otra de las posibilidaes que aporta para la posible ordenanza es que el punto de recarga sea gratuito, pero se cobre por estacionamiento regulado. El conector en este caso se habilitaría una vez se introduce la matrícula y se valida el ticket de la “hora”.

Considera interesante también adherir establecimientos, comercios para uso compartido. La idea es similar a la de un centro comercial. Durante una hora y una compra en estos establecimientos, la carga sería gratuita. El uso sería como en el primer casoque plantea, pero con un coste de energía de 0,27 euros/kwh.

Entre las propuestas también incluye que el Concello instale una fotovoltaica en la cubierta de la casa consistorial. Parte de la energía alimentaría los cargadores, la restante puede asumirlo perfectamente el gasto energético del edificio. En último caso se vertería a la red acogido a la compensación de excedentes. El coste sería de 0,25 euros/mwh.