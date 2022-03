El PSOE elige hoy a su nuevo secretario xeral de Cangas

Hugo Fandiño no se presentará a la reelección al cargo de secretario xeral del PSdG PSOE de la agrupación de Cangas en la asamblea que se celebra hoy, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 12.30 en segunda. Hugo Fandiño decidió abandonar poco a poco la política local. Primero dejó su cargo de primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente debido a circunstancias laborales que lo llevaron a Madrid y ahora decide desvincularse de la agrupación socialista, al menos de forma orgánica. Pero no parece que su sucesión abra ningún melón. FARO DE VIGO puede confirmar que ayer había una única candidatura, que sería la oficial, y no se esperaban otras. Así que se espera que no haya votación y que la candidatura salga adelante por aclamación, que siempre da más empaque. No se quiso desvelar el nombre de la persona que preside esta candidatura con la excusa de que la militancia tenía que enterarse primero. De una forma u otra, quien seguirá en la ejecutiva local será el portavoz socialista en Cangas, Eugenio González. Hugo Fandiño presentará su informe de gestión y se presentarán también los candidatos al Comité Nacional y al Comité Provincial. No se quiere ofrece una imagen de división, ni tan siquiera de opiniones diferentes. Habrá que esperar a conocer el porcentaje de votantes.