Comesaña presiona a Cangas para el terreno del nuevo edificio sanitario

La Consellería de Sanidade aprieta al Concello de Cangas para que ceda los terrenos para el nuevo edificio sanitario Centro Integral de Saúde (CIS). La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, reconoce que esta misma semana recibió una carta del conselleiro Julio García Comesaña en la que pone en duda el compromiso que tiene el Concello con la colaboración entre instituciones para llevar a cabo este proyecto, un compromiso del que la Xunta -tal y como consta en la misiva- dio muestras y una de ellas fue la presentación del Plan Funcional del nuevo CIS, tal y como desde el Concello se había pedido.

Claro que para Victoria Portas, el Plan que remitió la Xunta, que incluye 11 facultativos más, 15 consultas de enfermería y salas de hemodiálisis- es “una enumeración de chorradas” y que para eso no hacían falta cinco meses de espera, por lo que se trata de un “cumplimiento light”: “Dicen que nos dan un pediatra que ya tenemos”, añade la regidora. Insiste en que la consellería sabe perfectamente que la alternativa elegida por el Concello para conseguir los terrenos, a través de un Plan Especial que modifique el uso del suelo, tardará un año, por lo que no entiende esta carta ya que “no podemos inventar un terreno que no tenemos”. Con respecto a dicho Plan especial asegura que está licitado, a la espera de ser adjudicado, y que si la consellería quiere invertir que empiece por O Hío, en donde ya tiene el terreno.

En la carta, el conselleiro de Sanidade recuerda que los esfuerzos de la Xunta por mejorar la asistencia sanitaria de la población de Cangas “son públicos y conocidos desde hace varios años”. Recuerda que en 2018 se presentó un estudio de necesidades para Cangas y Moaña, que contó con la participación de los profesionales sanitarios, así como administraciones locales, asociaciones de pacientes y de usuarios. Contemplaba la creación de un CIS en A Rúa con urgencias de atención primaria con consultas, salas de observación, radiología digital, laboratorio, telemedicina y una base del 061. Su plan funcional contemplaba también un área integral de rehabilitación con consultas de fisioterapia, cabinas de tratamiento, gimnasio y una sala para rehabilitación cardíaca., además de áreas de odontología y salud bucodental, de salud mental, de atención a la mujer o de farmacia y espacios para el servicio de Hospitalización a Domicilio o para prestación de otras especialidades.

Su ejecución se anunció con una inversión de 6,8 millones de euros para un total de 4.900 metros cuadrados, pero “en aquel momento no se contó con la colaboración del Concello para conseguir los terrenos”.

Pese a todo, añade, que la Xunta no abandonó su empeño y el 29 de octubre de 2021 aprobó en el Consello da Xunta un Plan de Infraestructuras de Atención Primaria, “que a pesar de la falta de colaboración demostrada por el Concello en años previos”, insistió en dar respuesta al proyecto. De ahí que el l 4 de noviembre la consellería remitiera una carta al Concello solicitando de nuevo la puesta a disposición de los terrenos para el CIS. La respuesta desde el Concello fue el 9 de noviembre solicitando una nueva reunión con todos los grupos políticos para explicar de nuevo el proyecto. Esa reunión se celebró el 23 de noviembre y en ella se acordó que desde la Xunta se iba a remitir al Concello el nuevo plan funcional y que el Concello buscaría los terrenos.

La consellería asegura en la carta que de nuevo accedieron, pese a que en ninguno de los muchos concellos con los que mantienen colaboración para la construcción de centros de salud se muestra la necesidad de disponer de esa documentación, pero en aras para mantener la colaboración, fue remitido dicho plan funcional el 8 de febrero. En ese plan se detallan más mejoras que no fueron explicitadas en la presentación de 2018 como la posibilidad de integrar en el CIS una unidad de hemodiálisis para 32 pacientes, que evitaría los desplazamientos a la población de O Morrazo.

A pesar del envío, dice la consellería, “el Concello no avanza en lo comprometido y seguimos sin noticias de los terrenos”. de ahí que reiterara la puesta a disposición de la parcela de 4.900 metros cuadrados.

Portas pide sentido a Xunta y Diputación con las pistas de Verín

Otro de los frentes políticos de estos días en Cangas está en la mejora de las pistas de atletismo. de Verín. La alcaldesa pide una respuesta clara de Xunta y Diputación para mejorar este recinto, cuyo deterioro derivó en la pérdida de su homologación y que no se pudieran realizar competiciones. Asegura que hay un sinsentido de intercambio de escritos entre Concello y Xunta y Concello y Diputación para firmar un convenio, en el que parece que solo el Concello tiene interés en sacar adelante. Portas había pedido una reunión -la última el 20 de diciembre- con lla presidenta y el responsable de Deportes de la Diputación para firmar ese convenio fuera del Plan Concellos, ya que el organismo provincial financia este tipo de obras deportivas. El día 13, la Secretaría Xeral para o Deporte remitió al Concello un escrito pidiendo el compromiso de la Diputación para firmar el convenio. Ante el silencio de la Diputación, la alcaldesa pide a la Xunta un convenio a dos bandas, pero “mes y medio después seguimos sin respuesta”. Por esta razón clama a que impere el sentido de la responsabilidad y Xunta y Diputación se sienten a negociar, que el Concello no va a alimentar un juego de espectáculo mediático como hacen los grupos del PP y del PSOE, y pide un compromiso firme con el deporte de Cangas, incluso cree injusto que esta obra no la financien ambas administraciones al 100% que tienen fondos nex generation. De no llegar a un acuerdo, anuncia que incluirán la obra en los presupuestos de 2022, siempr eque no haya boicot de ciertos grupos de la oposición.