El PSOE de Cangas denuncia ante Fiscalía la contratación del peritaje de la pista de O Gatañal

El concejal y portavoz de grupo municipal del PSOE de Cangas, Eugenio González, denunció ante la Fiscalía la contratación realizada por el Concello al arquitecto Javier Rial, que ganó el concurso realizado por la administración municipal para peritar los daños en la pista del pabellón de O Gatañal. El edil socialista decide presentar la denuncia ante lo que considera irregularidades manifiestas y la falta de información y contestación a los escritos presentados por él ante el Concello de Cangas “por si lo que presenta es constitutivo de delito”. Aporta numerosa documentación, desde la acta de la recepción de la obra que estaba incluida en el Plan Concellos a la acta de comprobación de material del presupuesto, la aprobación y certificación de la recepción, el escrito del Club Balonmán Cangas de fecha 28 de octubre de 2021, varios escritos presentados por el grupo socialista, la imagen del arquitecto en la que se ve un año antes dentro del pabellón con representantes del Balonmán Cangas, el primer teniente de alcalde Mariano Abalo y representantes de la empresa Mondo, que fue quien instaló la pista, las instrucciones de mantenimiento y limpieza de las pistas, manual de uso y el informe de Javier Rial de fecha de 27 de enero de 2022, entre otros.

El edil socialista deja claro que el arquitecto Javier Rial era, en enero de 2021, una persona ajena a la obra y que el informe que realizó después, cuando fue contratado por el Concello de Cangas, no guarda relación con la petición, que era sobre la incidencia que surgió en el pabellón por culpa del mal mantenimiento y que obligó a suspender actividades deportivas, sino que abunda en la colocación de la pista. Eugenio González insiste en la incidencia, porque una vez se puso la calefacción en marcha la pista polideportiva no volvió a tener daños y el Frigoríficos de O Morrazo ya lleva jugando en la misma 10 partidos seguidos. Además, el pasado fin de semana hubo una competición de judo en el pabellón. Nunca más se volvieron a notificar incidencias, como indica el portavoz socialista.

Eugenio González aporta una certificación del secretario accidental del Concello de Cangas en la que señala que “recibido escrito, con fecha del 15 de febrero de 2022, de Eugenio González Fernández, portavoz del grupo municipal del PSdeG PSOE en el Concello de Cangas, en el que solicita certificación sobre la solicitud de autorización para realizar seguimiento de las obras de la pista del pabellón de O Gatañal, el día 2 enero al 28 de febrero de 2021, por parte del técnico Javier Rial Lemos, información sobre que concejalía concedió dicha autorización y que se requerían las fotografía original para la realización del informe del peritaje, certifico que, una vez comprobado el contenido del expediente existe solicitud de Javier Rial Lemos, con fecha de 27 de enero de 2022 para acceso al expediente, proyecto y documentos de la obra de renovación de la pista del pabellón de O Gatañal, que fue contestada con decreto de autorización de acceso al expediente el 31 de enero de 2022. No figura solicitud para hacer seguimiento de las obras de renovación del pavimento de la pista”.

En su momento, en un informe que manejaba el grupo socialista de Cangas, tras el resultado del trabajo pericial del arquitecto Javier Rial, señalaba que “el informe, que pasar por se un pericial de parte, pero que debiera elaborase conforme a criterio profesional e indenpendiente, hay realmente momentos en el relatorio en los que se confunde si se redacta de acuerdo a la condición del técnico competente en cumplimiento de un encargo de peritación por parte del Concello de Cangas, como aficionado-vecino al balonmano y progenitor de deportista, o como persona con interés y curiosidad general”. Se cita el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civid donde dice “al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de la partes y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber”.

También se menciona que en el decreto de adjudicación de la mercantil Mondo Ibérica SAU se notifica el nombramiento de la arquitecto municipal como directora de obra, a quien corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. “Por lo tanto carecen de fundamento las expresiones vertidas en el informe por el técnico en cuanto a la ausencia del dirección, salvo que el técnico cuestione y desprestigie la labor profesional desarrollada pr su colega.

“Simplemente con activar la calefacción, la pista pasó de impracticable para el técnico a jugar partidos”

En el citado informe que replica al realizado por el arquitecto Javier Rial se hace mención a que simplemente activar la climatización del edificio y colocar el deshumificador como únicas medidas adoptadas en apenas unas jornadas transforma una superficie en la que no puede realizarse ninguna práctica deportiva por el mal estado de al pista en una instalación en la que se celebran apenas unas fechas después encuentros de la máxima categoría y del máximo nivel y todo ello sin actuación alguna sobre el pavimento. Por eso se pregunta si se han mantenido los sistemas de climatización activos desde entonces. También se refiere a que sin las condiciones externas era extremas en los días del incidente en la pista polideportiva de Gatañal, los equipos de climatización existentes y disponibles no son activados en jornadas críticas, y la simple puesta en servicio de los mismos junto con la instalación provisional de un deshumificador sin otras actuaciones transforma la pista en practicable. Aseguran los socialistas que no se puede entender expresiones que figuran en el informe de Javier Rial como “no es la primera vez que asisto al pabellón polideportivo municipal llamado por la directiva del Club Balonmán Cangas para ver el estado del pavimento.