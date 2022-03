Primer contagiado de COVID en el área de Vigo: “Nunca olvidaré que los médicos me salvaron la vida”

Hace justo dos años el COVID-19 empezaba a golpear a Galicia. Los primeros casos en el área sanitaria de Vigo fueron de una familia de Moaña y el primero de ellos el de Daniel Aldea, que ahora vive en Vigo. Estuvo 19 días en la UCI y un mes entero en el hospital. “No puedo olvidarme de lo que pasé y sobre todo de que los médicos me salvaron la vida pese a que era el primer paciente con coronavirus”, relata. Entiende que se vio favorecido por un estilo de vida saludable “porque nunca bebía alcohol ni fumaba”. Aunque tuvo secuelas, desvela que “tengo los pulmones sanos y pude regresar a mi trabajo”.

Hace justo dos años que la pandemia de COVID-19 llegaba a O Morrazo, con los primeros contagios confirmados en una familia de Moaña. Daniel Aldea, que ahora tiene 46 años, fue la primera persona contagiada en todo el área sanitaria de Vigo e incluso acabó en la UCI del Álvaro Cunqueiro, en donde estuvo 19 días. Ingresó el 1 de marzo de 2020 y tres días después se conoció que tenía coronavirus. Su pareja de entonces, el hijo y la sobrina de ésta también dieron positivo pero sin sufrir síntomas. En aquellas fechas todo eran dudas y temores ante la llegada a Galicia de una pandemia que llevaba semanas causando estragos en Italia. “Recuerdo todo como si fuese el primer día que llegué a casa. No es algo que se pueda olvidar”. Él fue el primero, pero después llegó la primera ola con miles de fallecidos en toda España. “Desde ese punto de vista tuve suerte y sobre todo lo que tuve fueron médicos que me atendieron muy bien, pese a ser el primero y que no se sabía mucho como iría la cosa”.

Aldea reside ahora en Vigo y explica que el paso por el COVID-19 le dejó secuelas durante mucho tiempo. “Sobre todo los corticoides, que me hincharon mucho y estoy todavía con un tratamiento que me puso la doctora de cabecera para bajar un poco. Pero en los pulmones tengo todo bien. Se curaron de maravilla, no hay cicatrices, no tengo dolor, puedo trabajar y respirar bien”. Hasta 19 días estuvo en la UCI sedado y no pudo regresar a casa hasta el 1 de abril. “Estuve hasta septiembre de 2020 de baja y de tratamiento”, recuerda. “Lo superé y hay que vivir para contarlo”.

En estos momentos en los que España está saliendo de la sexta ola de la pandemia y el número de contagiados no para de bajar, el primer contagiado del área de Vigo es optimista y no piensa que la ciudadanía se esté relajando más de la cuenta. “Pienso que lo vamos superando porque hay muchos menos contagios y menos riesgos. Creo que la gente se cuida mucho más, se limpia las manos, se desinfectan y estamos todos más adaptados a la enfermedad. Cuando me tocó a mi la pandemia estaba metiendo mucho miedo en la gente, porque es algo que no podemos ver”, recuerda este vigués de ascendencia rumana. “Por culpa de aquel miedo también se perdieron muchos trabajos”, añade sobre los confinamientos.

En estos dos años ha podido regresar a su trabajo en el sector del transporte y las mudanzas, aunque un accidente le obligó coger otra baja, “pero nada que ver con lo que sufrí con el coronavirus”, añade.

Este primer brote en Moaña se convirtió también en el primer positivo en un centro escolar de toda Galicia, lo que obligó a los técnicos de epidemiología de la Xunta de Galicia a desplazarse al Instituto A Paralaia, aunque apenas dos semanas después se suspenderían todas las clases.

“La gente que ya me conocía se interesó mucho por mi estado, pero nadie me reconoce por haber sido el primer contagiado de esta zona”, apunta. Lo que sí deja claro es su eterno “agradecimiento a los médicos que me atendieron. Murió mucha gente y por suerte yo sigo vivo. Es algo que hay que agradecerle mucho. Yo luché mucho y por suerte nunca consumí alcohol ni fumo. Estoy seguro de que eso me ayudó muchísimo, porque el tabaco afecta mucho a los pulmones y sería más difícil recuperarme”, concluye.

Ya en el momento de su salida del hospital, Daniel Aldea atribuía su contagio a una parada en una gasolinera de Benavente tras un viaje de trabajo a Madrid.

Moaña acumula dos días con un incremento de contagios

La pandemia sigue a la baja en O Morrazo, aunque frenó la velocidad de bajada de contagios. En el último día se recuperaron 15 personas y son 534 los morracenses contagiados y confinados en estos momentos. De ellos, en la última semana se han contagiado 198 personas. Por municipios en Moaña subieron los casos activos levemente por segundo día seguido. Ahora hay 175 moañeses contagiados, tres más que ayer. Hasta 75 moañeses se contagiaron en la última semana. En Cangas se han curado ayer 15 personas y suma 260 casos activos. Son 100 los cangueses que contrajeron el virus en la última semana. En Bueu hay ahora 99 contagiados, tres menos en el último día. Son solo 23 los bueueses contagiados esta semana.