Pues no se sabe lo que ocurre en las dependencias del Concello de Cangas, pero algo raro pasa porque n o funciona muy bien Internet desde principios de semana. Hay rum, rum, ruxe, ruxe y todo esas cosas que pertenecen al mundo del espionaje político. Porque aquí, de momento, no se observan huellas de que algún partido hubiese contratado a una empresa de detectives –¡no hay tantos medios– pero existen otros métodos más caseros. Bueno, que no divagamos, que eso, que Internet no funciona bien y tiene a la gente preocupada.

Al final, Alfonso Rueda no vino. ¡Uff! Alfonso Rueda estuvo a punto de estar en Moaña el miércoles por la noche en esa reunión que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tuvo con concejales de Cangas y de Moaña. La presencia de Rueda nos hacía pensar que venía a dar algún mensaje político, de esos que cambian las cosas. No hay que olvidar que en Moaña el PP está en horas muy bajas debido a todas las “bajas” producidas y que en Cangas hay que decidir el candidato cuanto antes. Si es Sotelo, decirlo, para acabar con los rumores, y si no lo es, para dar a conocer al aspirante. Pero no vino Rueda. Estaba con Feijóo.