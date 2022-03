El Servicio Galego de Saúde ya incorporó el segundo especialista en psiquiatría para la comarca de O Morrazo, que la población demandaba entre sus reivindicaciones de mejora de la sanidad pública, para contar con una adecuada atención a la salud mental. El facultativo empezó a trabajar desde este mismo miércoles en la unidad de salud mental de Cangas, que está emplazada en el centro de salud de la localidad. Con esta incorporación, la unidad queda compuesta por un equipo de cinco profesionales: dos psiquiatras, un psicólogo, una enfermera especialista en salud mental y un administrativo.

Este nuevo recurso se enmarca en el Plan Estratéxico de Saúde Mental 2020-2024 que el Sergas está acometiendo. En el área sanitaria de Vigo, señala que se han creado nuevas unidades con dotaciones de personal y nuevas prestaciones en la cartera de servicios de salud mental. Destaca la nueva unidad de prevención del suicidio en el centro de salud de Taboada Leal; ambulatoria de salud mental en Tui; de infanto-juvenil en el Álvaro Cunqueiro y el Hospital de Día en el Nicolás Peña. Próximamente se va a abrir una unidad ambulatoria en Ponteareas y una nueva de hospitalización de menores en el Álvaro Cunqueiro.

De estas mejoras, y las referidas a O Morrazo, trató el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una reunión que realizó en Moaña, pero a nivel de Partido Popular, dentro de las que los populares mantienen con cargos institucionales. En la misma estuvieron el gerente del área de Vigo, Javier Puente; y también los populares de Cangas con los que abordaron la falta de respuesta del Concello, que no avanza en el compromiso de poner a disposición un terreno en A Rúa para la construcción del nuevo edificio sanitario CIS (Centro Integrado de Saúde). Recordaron que en la última reunión del 23 de noviembre, se había acordado que desde la Xunta se remitiera al Concello el nuevo plan funcional del edificio y que el Concello buscaría los terrenos. El plan se envió el 4 de febrero, pero la única consecuencia de ese envío fue filtrarlo a los medios de comunicación, dijeron.

Por lo que respecta al nuevo centro de salud de Moaña, se confirmó que el proyecto está elaborado y que se pidió licencia al Concello, de la que siguen a la espera. El concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, señala que ya recibieron la autorización de Augas de Galicia para la licencia, pero siguen pendientes de la de Medio Ambiente, y que una vez llegue se dará en junta de gobierno. Con respecto a la cesión de los terrenos asegura que tiene que haber acuerdo plenario.

Moaña sufre otro día sin pediatra y el PSOE lleva el problema llega al Parlamento gallego

Desde hace más de dos semanas todo el municipio de Moaña cuenta con solo un pediatra operativo, debido a una baja laboral de la otra profesional de medicina infantil que no fue cubierta por el Sergas. Esto hace que cuando el facultativo de la especialidad coge algún día libre, la villa se encuentre sin ningún pediatra operativo. Eso ocurrió ayer y no fue el primer día en esta situación. Este nuevo problema en la atención primaria moañesa llegará también al Parlamento gallego de la mano de la diputada del PSdeG-PSOE, Leticia Gallego, que ayer recorrió la Casa do Mar de Moaña junto con el secretario local de los socialistas Mario Rodríguez. Los socialistas anunciaron una proposición no de ley instando a la Xunta a “garantizar de forma urgente la consulta del servicio de pediatría en el centro de salud de Moaña, cubriendo la plaza de la pediatra de baja”. Añade en su reclamación que se garantice la correcta y plena asistencia en la atención primaria cubriendo las dos plazas vacantes de médicos de familia en el turno de tarde. Finalmente, insisten en exigir el refuerzo de la ambulancia en O Morrazo. Estas son precisamente las tres grandes reclamaciones, junto con el regreso de las urgencias a la villa al estar centralizadas en Cangas desde abril de 2020, que llevan movilizando a la Mesa da Sanidade de Moaña y a cientos de vecinos domingo tras domingo en concentraciones delante de la Casa do Mar. Es más, en dos ocasiones incluso se celebraron manifestaciones con miles de asistentes. Leticia Gallego recuerda que la reapertura de las urgencias ya la llevó al Parlamento “encontrándonos con la negativa por parte del conselleiro de Sanidade”, Julio García Comesaña. “No aceptamos la explicación de la falta de personal. Hay sanitarios suficientes pero los contratos precarios en Galicia los empujan a otros lugares. En Portugal hay muchos médicos gallegos que podríamos atraer”, argumenta la socialista. Desde la agrupación local Mario Rodríguez teoriza que “la Xunta usó a Moaña como experimento para iniciar el desmantelamiento de la atención primaria. Ya no hay excusas para no devolver las urgencias, pasaron dos años y sabemos como funciona el COVID-19 y la incidencia está bajando”, concluye. El conselleiro de Sanidade tuvo que responder en la cámara gallega más de cuatro veces ya en los últimos meses a iniciativas del PSOE y del BNG sobre la atención primaria en Moaña.