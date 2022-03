Cangas lleva casi un mes sin que se celebre una junta de gobierno ordinaria

La situación del gobierno de Cangas sigue siendo precaria. El grupo municipal del PP denuncia que la junta de gobierno ordinaria lleva ya cuatro semanas si celebrarse, debido a la ausencia de uno de los cuatro concejales que la conforman: la alcaldesa Victoria Portas, Mariano Abalo, Aurora Prieto y Adrián Pena, todos de ACE. La semana pasada se celebró una junta extraordinaria en la que el gobierno aprobó el Plan Concellos que después llevó a pleno como dación de cuenta, pero en la que no se abordó ningún otro asunto. La de esta semana (son sesiones que se celebran los lunes) tampoco pudo celebrarse por la enfermedad del primer teniente de alcalde y hombre fuerte del gobierno de Cangas, Mariano Abalo. La edil díscola de ACE, Aurora Prieto, si tiene en la agenda alguna reunión relacionada con sus concejalías anuncia de antemano su ausencia, con lo que no existe quórum. Otras veces es Adrián Pena en que falla, edil que no aparece por el Concello a pesar de los esfuerzos y disputas que tuvo para entrar en el gobierno de Cangas. El edil está desaparecido, después de unos meses de baja. Y todos esos proyectos que tenía en materia de defensa de los animales abandonados.

Pero, como apunta el Partido Popular, la no celebración de las juntas de gobierno están paralizando el Concello de Cangas y también la vida de los ciudadanos. Son muchas las licencias que están pendientes de aprobación para comenzar a trabajar, los informes, los proyectos. El concejal del PP Rafael Soliño afirma que la vida de los ciudadanos de Cangas está condicionada por esta parálisis del gobierno local que no es capaz de reunirse para resolver cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos. El PP considera que ACE debe ser consciente de los problemas que está generando su comportamiento, que en muchas ocasiones perjudica económicamente a los administrados. El PP sostiene que es aquí donde se muestra la enorme debilidad del gobierno que preside Victoria Portas, que depende de que un concejal no enferme para sacar adelante los proyectos. Por eso pide responsabilidad a los que son miembros del citado órgano de gobierno del Concello de Cangas, que no actúen movidos por beligerancias políticas internas y atiendas las cuestiones vecinales que se abordan en las juntas de gobiernos que, aunque a ellos les pueda parece poca cosa, para los administrados en importante en su día a día. Pero tampoco hay mucha solución al problema que aqueja a este gobierno formado por un solo grupo con cuatro concejales. Pasaría porque algún partido más se uniera a ACE para formar una coalición de gobierno, algo que quedó descartado desde hace bastante tiempo. Ningún partido político de la izquierda quiere sumarse. Ahora es el BNG quien apoya desde fuera, pero está lejos su intención de formar parte de una coalición de gobierno bipartita de Cangas, sobre todo cuando está sacando rentabilidad política a esta situación de minoría del ejecutivo monocolor de ACE.