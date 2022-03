Bueu quemará el Paxaro de Mal Agoiro en la playa de Banda do Río

El Entroido más condicionado por la incidencia de la pandemia continúa quemando etapas y perfilando su programa para los próximos días. El Concello de Bueu ha confirmado que la quema del Paxaro de Mal Agoiro se realizará el domingo en la playa de Banda do Río, en un acto sencillo que no vendrá precedido del tradicional desfile sino que consistirá en un simple traslado del elemento desde la Praza do Concello. La cita está programada para las 19.15 horas. La novedad de este año es que el Paxaro ha sido creado por el cerca de medio centenar de niños que participaron esta semana en un obradoiro a tal efecto.

La figura ha sido realizada por los niños de los talleres de Entroido La quema del Paxaro de Mal Agoiro será el colofón a una jornada que dará comienzo a las 12.30 horas con la actuación de las comparsas del municipio en la carpa instalada en la Praza Massó. Será un acto similar al del sábado en la parroquia de Beluso. Ya por la tarde habrá a las 17 horas una fiesta infantil en la carpa de la Praza Massó, con un aforo limitado que se irá completando previa anotación en el lugar. La organización contará con personal titulado para tratar con niños con necesidades especiales. Aunque la carpa estará ventilada, será obligatorio el uso de la mascarilla y el cumplimiento de la normativa antiCovid. A las 18 horas se prevé un pasacalles por el centro del municipio a cargo de una charanga. Desde la Concellería de Promoción Económica de Silvia Carballo se especifica que será “un pasacalles y no un desfile”. En Moaña se celebró ayer una fiesta de carnaval en el salón de actos de la antigua rectoral de San Martiño con actuación de los niños de la Escola de Música y de las comparsas. Estas repitieron luego en O Con y O Real. Para hoy está previsto a las 20 horas un festival de comparsas en la pista deportiva de Tirán, organizado por la Asociación O Pegho. Y a las 22.30 horas, en la carpa del puerto de Domaio, la asociación Animodo organiza su festival de Entroido.