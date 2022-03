Un accidente con dos coches implicados en Moaña moviliza a los bomberos

Un aparatoso accidente entre dos coches movilizó ayer a todos los equipos de emergencias de Moaña, dejó un herido leve y obligó a cortar un carril de la carretera general PO-551.

El siniestro se produjo a las 17.30 horas. Un Mercedes circulaba en dirección al centro de Moaña entre la Curva da Pandiña y la rotonda del Portal do Almacén. El conductor de un Citroën ascendía en dirección a Cangas. Ambos chocaron frontolateralmente por razones que se desconocen y acabaron en el mismo carril. El conductor del Mercedes resultó herido leve pero no podía salir del coche por el riesgo tras haberse sometido a una reciente operación. Tuvieron que acudir los Bombeiros do Morrazo y Protección Civil a excarcelarlo. A la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia llevó al herido a un centro hospitalario. Estaba consciente.