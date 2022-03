Rosalía de Castro en tempo de redes sociais

A moda dos vídeos curtos nas redes sociais, popularizados grazas a plataformas como TikTok ou Instagram, chegou tamén á poesía galega. O Concello de Moaña, a través da Casa da Mocidade, programou un concurso con vídeos deste tipo adicados a Rosalía de Castro. Presentáronse 12 vídeos con moitos da vila e hoxe, ás 19.00 horas, terá lugar a gala de entrega de agasallos. Todos eles foron publicados xa nas contas de Instagram e Facebook da propia Casa da Mocidade.

As propostas que entraron en concurso son do máis variadas, comezando polo pequeno Roi, que sorprendeu rapeando o poema “Adiós ríos, adiós fontes”.

Nenos de Tirán baixo o nome de “A panda dos luns” tamén fixeron distintas esceas visuais recitando á poeta máis grande de Galicia. O mesmo fixeron as súas compañeiras “As ferreñas de Tirán”, que empregaron pandeiretas para acompañar o seu recitado.

Acompañadas de guitarras “Miriam e os Mouchos” fixeron pública tamén a súa interpretación dun poema de Rosalía de Castro. Outros concursantes, co amparo da Asociación de Veciños de Tirán, converteron tamén en rapeira á poeta de Padrón. Ningún dos vídeos en concurso poden superar os 60 segundos e o obxecto da concellaría de Mocidade é traer ao século XXI a obra da poeta máis importante das letras galegas, con gallo da celebración, no mes de febreiro, do Día de Rosalía.

Este ano en Moaña a antedita data foi celebrada cun concerto e unha homenxe a Rosalía no busto que a recorda ao carón do centro cultural de Domaio.