Un rodaballo de 10 kilos en Cangas

Un ejemplar excepcional, del que se ven muy pocos. Lo capturó el barco “Rulaba”, cuyo patrón es Javier Fernández, en el entorno de la Costa da Vela. El rodaballo se subastó ayer en la lonja de Cangas y, a 30 euros el kilo, él solito ayudó a cubrir medio día de trabajo.

Victoria Portas celebra los festivos por los dos lados

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no estuvo ayer en el Concello ni de visita en las parroquias. Desconocemos la razón pero los hay muy mal pensados, sobre todo en la oposición, que aseguran que se había cogido el festivo de Pontevedra, típico del Miércoles de Ceniza. Igual se coge los festivos de dos municipios distintos, pero también puede deberse a que apostase por hacer piña morracense y ayer estuviese arrastrando las consecuencias de la fiesta de cumpleaños de su homóloga de Moaña, Leticia Santos, que celebró este martes sus 36 años. Desde aquí aprovechamos para felicitarla.

Los políticos de Bueu se hacen el "longuis" con las letras del Entroido

Las letrillas del Entroido de Bueu tienen numerosas referencias y alusiones a los políticos del Concello, como no podía ser de otra manera. “Tu cara me suena”, “Tigre BeNeGano” o “Cero á esquerda” son buenos y divertidos ejemplos. Pero parece que los aludidos se hacen el “longuis”. Vamos, que no se dan por aludidos. Personalmente insisto en que el trabajo en la política local está mal pagado y poco reconocido... pero estas cosas sí que van en el cargo. ¡Un poco de humor, por favor!