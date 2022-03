Entre el rey emérito y el Momo

Con fuerza después del parón obligado del año pasado, la comparsa Os de Sempre de Cangas intentará hacer frente hoy a la lluvia para cumplir con el Enterro do Momo, por el que tanto ha luchado en el Concello para su realización. El desfile partirá en esta ocasión, y debido a las restricciones del COVID, desde la lonja hacia el muelle de Ojea

“Enfunda ese disfraz que tes no armario e divirtete con nós”. Así animan los miembros de la comparsa Os de sempre de Cangas a disfrutar de un entroido, que aunque descafeinado en el municipio por esta recta final de la sexta ola de la pandemia el COVID, hoy tiene su Enterro do Momo, a partir de las 19:30 horas., gracias a esta murga Partirá desde la lonja y recorrerá el frente marítimo, en lugar de hacerlo por las calles del casco histórico como antes de la pandemia, para acabar en el muelle de Ojea, en donde el Momo será sometido en su caja a un juicio y posterior quema.

Os de sempre han luchado para que el Concello, que este año no programó fiesta de carnaval debido al COVID, autorizara al menos el Enterro do Momo, que esta comparsa organiza cumpliendo con los protocolos que ha exigido el servicio municipal de Protección Civil en un informe, de guardar distancia social de 1,5 metros entre los miembros de la comparsa y el público y entre el propio público, vallado de la zona del juicio detrás del Concello y asegurar la zona de la quema. La primera solicitud de autorización de la comparsa fue rechazada por no cumplir con esa distancia social, que en una nueva solicitud y tras una reunión de Os de sempre con el edil Mariano Abalo y los servicios técnicos municipales, subsanaron y fue aceptada.

Os de sempre han salido con sus letras a animar las calles de la localidad con coplas en las que tienen al rey emérito, a los chiringuitos políticos o al dueño de O Caixón de Quini, al que homenajean ante su próxima jubilación, en el punto de mira.

Una de las primeras coplas de la comparsa es la de “Viaxe co emérito” en la que, con música de la Orquesta Mondragón, recuerdan con humor las aventuras del anterior monarca: “Viaxe con Xoan Carlos/si quere ghosar/ viaxe con Xoan Carlos/ con tarxeta black/ e disfrute/ de ir a cazar/ e disfrute/ a conta dos “españoles”/ a vida e un carnaval/

Viaxe con Xoan Carlos/ diñeiro a fartar/ banco de Suiza/ ou de Panamá/ e disfrute/ non importa edad/ e disfrute( dos encantos de Corina/ a concubina rel.../

Os paseos por Marbella/abundarán/ nos seus brazos os regalos/ recibirá/ de dous jeques/ de rabia e Qatar/ que lle den un palacete/ para poderse jubilar.../.

Otra de las letras de Os de sempre está dedicada a los chiringuitos políticos bajo el título “Os Chiringuitos”. No podía ser de otra manera que con la música El Chiringuito de Georgie Dann: “Eu teño un chiringuito/na capital de España/no que me rasco os juevos/e cobro pola cara.../ Xa fun da UPyD/tamen de Cidadáns/ e agora do PP/a rasco a duas mans/... Chi, chi chi chi/ Chi chi chi/ chi chichi (x2)/ tu, tutu, tututu/ Aznar e maís Felipe/ Acebes e Carmona/ nos rouban desde Acciona/ Endesa e Iberdrola/...para dedicar también unas estrofas a los políticos locales: Tamén aquí no pobo/ houbo moita morralla/Calique e Mariano/nunca deron a talla/...O Jicho ano a ano/ foi subindo a escala/deportes foi seu laño/e jodeunos a praia/...