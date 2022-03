PP y PSOE afirman que solo el pleno tiene competencias para aprobar el Plan Concellos

Sigue la polémica en torno al Plan Concellos. La Diputación de Pontevedra tampoco aclara nada. Considera que la aprobación del citado plan corresponde al órgano competente de cada Concello, sin establecer cuál. Es evidente que en algunos casos, el pleno tiene trasladadas parte de sus competencia a la junta de gobierno para hacer la gestión del municipio más ágil, aunque no es el caso de Cangas, donde desde el principio de este mandato, la oposición, en una de sus victorias, impidió que las competencias del pleno que habitualmente se dejaban a la junta de gobierno no fuera así. Sobre todo en cuestiones como contratación, el gobierno local tuvo que sufrir al ver como tenía que llevar a pleno todas las inversiones que realizaba la concesionaria del agua.

Hay un precedente con el Plan Concellos en Cangas que debía marcar los procedimientos posteriores. Fue en 2021, cuando aún ACE y PSOE gobernaban juntos y se hacían también números para alcanzar una mayoría que permitiera aprobar el Plan Concellos, donde iba una ayuda para la hostelería por los perjuicios de las restricciones que marcaba el COVID. En marzo de ese año, concretamente el día 25, se celebró una sesión extraordinaria con un solo punto en el orden del día: la propuesta de la alcaldía del proyecto de solicitud de ayuda a la Diputación de Pontevedra con cargo al Plan Concellos 2021 Línea 1. Avante votó en contra de la urgencia y con posterioridad se ausentó de la sesión plenaria. La propuesta fue aprobada con los votos de ACE, PSOE y BNG y la abstención de Avante.

Antes, el 25 de marzo de 2021, el pleno de la corporación municipal había debatido en su seno la propuesta de alcaldía sobre el proyecto de solicitud de ayuda a la Diputación de Pontevedra con cargo al Plan Concellos 2021 para implementar una línea de ayuda para los sectores más afectados por la pandemia, En esa ocasión, el BNG decidió votar en contra y la propuesta quedó rechazada con los votos en contra de seis concejales del PP y tres votos de Avante!, ausentándose los tres concejales del BNG en la votación. Así que los sufragios a favor de ACE y PSOE eran insuficientes para sacar adelante la propuesta. De ahí que tuviera que celebrarse el pleno extraordinario del 31 de marzo. Según señalan concejales socialistas, desde la oposición se les hizo ver que debía ser el pleno quien aprobara el Plan Concellos, de ahí que se buscaran por activa y por pasiva los votos. De hecho, hubo contrapartidas para el BNG por cambiar su voto o su desplante, que en el primer pleno se marchó del salón de sesiones y en el extraordinario votó a favor. En todo lo pasado se basa el PSOE para considerar que los que hizo la alcaldesa el pasado viernes es irregular.

Si no fuese necesario el pleno, si se hubiese valido solo con una dación de cuenta, como sucedió el viernes, no hubiese sido necesario aguantar tanto desplante.

Desde Avante! se está convencido de que el asunto tiene que volver a pleno para su rectificación, algo con lo que no están de acuerdo ni sus propios compañeros de oposición, que así lo quisieran.

El Partido Popular aprovecha para manifestar que el Plan Concellos 2021 está sin ejecutar en su integridad.

A la junta de gobierno le retiraron las competencias

PSOE y PP aportaron ayer la misma documentación para reafirmarse en que la actuación de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, fue irregular. Así, según el artículo 21 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, señala que: la aprobación de los proyectos de obras y de servicio cuando se competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto y corresponde, en todo caso, al pleno municipal en los ayuntamientos y a la asamblea vecinal en el régimen de concejo abierto las siguientes atribuciones... la aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. En este sentido se señala que los proyecto seleccionados por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, en el Plan Concellos no se encuentran incluidos en los presupuestos prorrogados del año 2020 para el ejercicio 2022. Al principio de mandato, la propuesta del gobierno local para que delegar en la junta de gobierno la aprobación de los proyectos de obra y servicios cuando fuesen competencia del pleno para su contratación o concesión y cuando aún no estén previsto en los presupuestos, quedó rechazadas con los votos de PP, BNG y Avante!

La Xunta, pendiente de Diputación y Concello

Coincidiendo con todo este debate en torno al Plan Concellos, donde el gobierno descartó incluir actuaciones en el Estadio Municipal de Verín, la Secretaría Xeral para el Deporte comunicó a la alcaldesa de Cangas que está a la espera para aportar su parte para llevar a cabo la reforma de las pistas de atletismo. En su misiva, José Ramón Lete Lasa manifiesta que “analizada la documentación técnica presentada por el estudio de arquitectura para la obra de reparación de las pistas del estadio municipal de atletismo de Cangas, podemos trasladar nuestra conformidad con los términos del mismo. Según el presupuesto presentado, el coste total de la actuación asciende a 386.037,19 euros por lo que, a tenor del compromiso adoptado, la secretaría xeral para o Deportes aportará 128.679 euros, lo que supone un tercio del coste total”. Lete Lasa señala que llegado a este punto, “agradeceríamos el traslado de los compromisos de la Diputación de Pontevedra y del propio Concello, en relación a sus respectivas inversiones a comprometer en la citada obra. Recibidos los mismos, y como se indica en nuestra carta del pasado mes de noviembre, procederíamos a la elaboración del convenio a suscribir por las tres partes”.