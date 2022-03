O Hío regresó a su carnaval

Oficialmente, los carnavales de O Hío se habían suspendido por segundo año consecutivo por culpa de la pandemia que originó el COVID-19. Pero era muy difícil aguantar. Dos años sin ese tradicional recorrido por las aldeas de O Hío eran muchos. Así que la gente, con permiso o sin permiso se echó a la carretera. El lunes aún hubo suerte y no llovió, ayer, por momentos, jarreaba y el viento soplaba con rabia. No hay condena, que el entroido busca el disfrute y la comedia, que con esto de que no había carnavales se guardó más la tradición, con pocos jodechinchos en el pelotón.

Ni COVID, ni guerra de Ucrania ni luchas internas del Partido Popular, ni tan siquiera la lluvia de ayer, impidió que regresaran los disfraces a las carreteras de O Hío, que hubiese palcos adornados y gaitas bien o mal afinadas. Las autoridades locales habían recomendado que no se celebrara y los organizadores manifestaron en una reunión que no, que se suspendía otro año. Pero la gente es espontánea, tiene ganas de fiesta, de alimentarse de juerga y olvidarse por unos días de tanta mala notica como nos ronda en este principio de la segunda década del siglo XXI, ya pasada la era de los blade runner y casi entrada en la de la Z. No tanta gente como antes de la pandemia, pero si hubo. Y también encontramos foráneos, algunos disfrazados y otros de curioso que se acercaron a O Hío. Aunque desde algunos estamentos oficiales se negaba el lunes la celebración del entroido de O Hío, las redes sociales no dejaban lugar a dudas. Eran las que desenmascaraban a aquellos que había decidido priorizar la fiesta, con razón o sin ella, que diría un castizo del interior gallego. La espontaneidad se apoderó de las carreteras de O Hío y muchos de los que llegaron fueron movilizados por las redes sociales, que actuaban como un gran tambor que llamaba a la algarabía de esta fiesta de fartura que se elevan por encima de la sexta ola, sin importarle las bajas, que ya son menos cada día. Hay que salir a “correr” el entroido de forma decidida, sin mirar el tiempo ni el atuendo, que la vida va demasiado deprisa como para ponerse a mirar. ¡Lástima la jornada de ayer! Llovió y eso dejó las cosas casi a medias. Los peregrinos de este carnaval ceñían disfraces de abrigo y ropa de aguas para aguantar, que después un resfriado se puede confundir con otra cosa que no es. Y hubo fiesta bajo la lluvia, que golpeaba ayudada por el viento en las horas centrales del día. El temporal cogió a los participantes en plena “curva”. Los que pudieron se refugiaron en la misma; el resto sacó el paraguas y el buen humos, que es el que los llevaría después a Donón, final de esta peregrinación multicolor y comediante. Mientras, por las calles de Cangas no se escuchaban las habituales ambulancias que iban y venían sin cesar otros años. Tampoco hubo movilización por parte de los cuerpos de emergencia del Concello de Cangas ni de la Policía Local. Que la caravana del carnaval de O Hío ya es mayorcita y sabe perfectamente el camino. No necesita de escoltas ni de guías. No más de 300 personas. Hay muchas más en un partido de fútbol.