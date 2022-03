Humor, ironía y (sana) mala leche en Bueu

El coronavirus no ha acabado con el Entroido de Bueu. Todo lo contrario. Hacía mucho tiempo que no había celebraciones tan concurridas y numerosas. Una demostración de que hay muchas ganas de reír después de tanto tiempo condicionados por el COVID-19. Es verdad que no están todas las comparsas, pero las cuatro que han decidido salir están alegrando el ambiente con su buen humor y con sus letrillas donde hay cabida para todo: crónica rosa, un repaso a los sucesos más sonados del pueblo, la crítica a la política municipal y, por supuesto, algo de coronavirus.

Crítica en clave de humor, ironía y, por qué no, un punto de sana mala leche. Las letras de las comparsas del Entroido de Bueu vuelven a sacar punta a todo lo que se mueva. Aunque sea un coche a toda velocidad escapando de la Guardia Civil. “Daba voltas polo pobo escoltado/ paresía un ministro portughés/ solo que eu iba de lado a lado/ non che iba borracho, pero si iba sen carné [...] Ese día seica houbo un terremoto,/ pero xente para nada foi así./ Era eu que chocaba contra un muro, /menudo coche duro, ai que ostia me peghei”. Así cantan As Tinta Femia en su “Cheghei de puntillas”.

¿Les suena el suceso? Si aún no caen, completan la historia los Vou nun Bou en “Cajarrías Baixas”: “Desapercibido pensaba pasar/ ata que a Poli o mandou parar./ En vez de frenar, acelerou/ e empezou a peli como a de James Bond./ Percorreron Bueu de cabo a rabo/como Benny Hill, había que miralo”.

Pero si hay un tema estrella en las letras de este carnaval es la participación de dos conocidos vecinos e “influencers” de Bueu en el programa “La isla de las tentaciones”. ¿Hace falta dar nombres? “Xa fai moito tempo que estades na terra/ moito paseades na frejoneta./ Ides ata o Santo e de volta pra Cela/ para que a quirica teña de comer./ Disque non é facil vivir da leria/ pero os chuchadores vendedes xenial./ Tendes un caché de moito fardar, que hasta en Aguete lo estáis a petar”, cantan en As Faltriqueiras en “Las TentaciONS”. Sus compañeras As Tinta Femia son todavía más contundentes, por si a alguien no le había quedado claro: “E ó final, sempre sen traballar a súa conta está chea./Aghora a jefa tamén a cambiou pola furgo moderna./ Pa’rematar escoitádenos ben, seghiremos os seus pasos/ rascando a cona, comendo e viaxando ghrasias a catro parvos/ Xa estamos fartas de tanto traballo pouco remunerado/ ser influenser é a solusión, que lle dean o Éstado!!”. Nada más que añadir.

Después de un año 2020 confinados y un 2021 sin Entroido era imposible que el dichoso coronavirus no estuviese presente. Aquí vienen Os do Pinsel, como ellos mismos cantan: “Chegaron Os do Pinsel/ vai poñendo un par de tasa/ chegaron Os do Pinsel/ a vacuna que nos falta”. Absolutamente de acuerdo. Y en “Supervivientes” lo dejan negro sobre blanco. “Compraron mascarillas importadas/ que eran falsificadas/ e estaban caducadas./ E non temos siquiera con que limpiar o cu, / e nos supermercados/ non hai rollo ningún”.

¿Y qué hay de la subida de la luz? Pues “O calambraso” de los Vou nun Bou es más que certero y en su estribillo estamos todos representados. “Non pajo máis a lus.Estou ata os juevos/ Que me leven preso, non pajo máis a lus./ Nin os da dereita, tampouco os da esquerda nos baixan a lus/ Non pajo máis a lus. A súa escapatoria/ a porta xiratoria, danche polo cu./ Non pajo máis a lus. Pa que catro amijos/ enchan os bolsillo eu non pajo a lus”. ¡Amén!

Por si no se han dado cuenta aquí falta algo. ¿Qué sería del Entroido sin la mordaz crítica a la política local? Por ejemplo, ¿a quién dedicarán Os do Pinsel la letrilla de “Tu cara me suena”? “Despois de estar con Carmela Silva/ volveche ó pobo de consellal,/ rompeche a pana coas Freguifestas,/ aínda que a algúns lles sentara mal”. Pero no todo son cosas buenas... “Un consellal exemplar,/ dos que lle ghusta partisipar/ en calquer rede social/ coas novedades do BNG./ Para xa de publicar,/ que senón vámoste bloquear”.

¿Y quién será ese “Cero á esquerda” de Vou nun Bou? “E volveche poñerte ó seu servicio/ Agora calas e faslle o paripé./ ¿Onde están os sermóns de irmandiño/ que acojonaban os do Bloque e os do PP? [...] Eres como o voo dunha cometa/ que o vento trae e leva/ dando voltas polo aire/ sen saber a onde vai./ Vai pasando o tempo e non hai retorno/ nin eres dono dos teus votos/ porque quen manexa os fíos e o patrón do BNG./ Un cero á esquerda o teu papel”.

¿Y el “Tigre BeNeGano”? “Como me molabas, o teño que confesar,/ e case me quito a roupa ó oirte falar./ Que me comerías completo rasgando o trax./ Pero pouco a poco fun vendo a realidá, / o tigre que me devoraba nun plisplás/ resultou vegano, vaia fraude de animal”. Como se suele decir, ‘clavao’.

Hay más letras, pero aquí no caben todas. Para conocerlas todas hay que ir a escuchar a las comparsas y, de paso, dejarles una ayudita. ¡Qué sería del Entroido sin ellas! Pero para despedir este repaso vamos a entonar un alegato feminista de mano de las dos murgas formadas íntegramente por mujeres. As Tinta Femia reivindican a las mal llamadas “Malas nais”. “A calar, aquí nadie lle di nada ao pai/ moita play e o pañal todo día sen cambiar./ Fartas xa!! Pouco tedes que faser na casa.../ criticar desde fóra fasémolo xenial./ Malas nais, nos van a chamar/ todo o pueblo a cuchichear./ Chama ó pai, imos ó carnaval/ vaiche boa tanta festa!!/ Malas nais, nos dirán ighual/... e daaalle!!/ E a vivir! Amigho, ponme un cubata aquí!!”

Para acabar As Faltriqueiras recuperan su “Moito rajades”, al que desde aquí no hay nada más que añadir. “Se poñemos unha mini-saia/ ou un top que se che mira o embijo/ para elas xa son motivos/ de poñerte de oficio fino./ Pero escoita o que che diiijooo.../ o teu home ben quere conmijo [...] Se tal vez non che gusta o que escoitas/ ou quizás te das por aludida/ que che den polo cú miña reina./ Isto vai para todas as cotillas/ xa me tedes a conicha chea de mentiras e máis mentiras”. ¡Cómo para llevarles la contraria!