El conductor ebrio que entró en la Praza do Concello, condenado a 10 meses sin poder conducir

El conductor de un turismo de la marca Mercedes que en la tarde del pasado sábado entró al volante del coche por los viales peatonales de la Praza do Concello de Moaña, con claros síntomas de embriaguez, se enfrentó ayer a un juicio rápido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cangas. El acusado aceptó ser condenado, como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, al pago de una multa de 600 euros y la privación del derecho a conducir vehículos durante diez meses.

El conductor que en la tasa de alcohol dio un primer resultado de 1 mg/l por aire aspirado y de 0,85 en la segunda, cuadruplicando la tasa de alcohol permitida que está en 0,25, se enfrentó a un delito contra la seguridad viaria. Lo cierto es que las familias que estaban a esa hora de la tarde en la Praza do Concello en donde hay un parque infantil, salieron hacia el vehículo para rodear al conductor con el fin de que no provocara un percance y rápidamente salió la Policía de las dependencias municipales. El conductor entró a la Praza desde la calle As Barxas, junto a las escaleras de subida al consistorio.

Denuncia por retar con una vara de madera a la Policía Local

Por otra parte, la Policía Local denunció al vecino Xoan Carlos R.B. de 45 años en una identificación a varios usuarios de una terraza de hostelería en la localidad por altercados. Ocurrió el domingo a las 11:30 de la mañana en la cafetería Champions. Los agentes recibieron una llamada por altercados de gente bebida que se supone seguían la juerga nocturna.

El vecino denunciado les retaba con la vara de madera con comportamientos extraños de euforia, alegría y agresivos. Fue denunciado por obstrucción a policía en el ejercicio de las funciones, portar armas en la vía pública, desobediencia a la autoridad, faltas de respeto y consideración a agentes de la autoridad y denuncia de tráfico por cruzar la vía pública fuera de los pasos de peatones debidamente señalizados. Además será denunciado también si hace públicos los vídeos que grabó a los agentes de la patrulla.