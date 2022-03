Portas remite a la Diputación el acuerdo del Plan Concellos que aprobó la Xunta de Goberno, no el del Pleno

El plazo para presentar los proyectos a financiar con fondos del Plan Concellos finalizó ayer y la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, evitó remitir a la Diputación el listado que figura en la moción de urgencia presentada el viernes por el PP y aprobada por el Pleno de la Corporación con el respaldo de los concejales del PSdeG-PSOE. La lista válida, repite la regidora, es la que recibió el visto bueno de la Xunta de Goberno Local, también por urgencia, el mismo viernes por la mañana, y esa es a la que el Ejecutivo ha “dado curso” porque entiende que es el órgano que tiene delegadas esas competencias y el gabinete jurídico del Concello avala su decisión. La regidora asegura que “el 80% de las obras” que se proponen “son las mismas” en ambos casos, e ironiza en su sorpresa por tan minuciosa “coincidencia” , mientras que en el 20% restante la propuesta de populares y socialistas carece de proyecto válido, como sucede con la remodelación de las pistas del estadio de atletismo, señala.

Portas se ciñe al guion marcado, con la propuesta “ya subida a la plataforma de la Diputación” desde el mismo viernes y consensuada previamente con BNG y Avante en varias reuniones a las que no asistieron representantes del PP ni del PSOE, ausencia que la alcaldesa afea. El importe de esas actuaciones repartidas entre los seis proyectos incluidos en el Plan Concellos 2022/2023 suma 829.529 euros, y se reparten entre la rehabilitación del cementerio de Coiro (167.350 euros), pavimentación de los viales Pepe Simón, Lajes do Pico, Telleira, Ferruxiña y acondicionamiento de la senda peatonal hasta la Rúa da Garita (200.071 euros), pavimentación ecológica en la Rúa de Fora, Donón (158.508 euros), saneamiento del barrio de Romarigo (155.505), saneamiento de la bajada a Francón (75.924) y acondicionamiento de la Casa dos Pobres (72.168 euros).

La alcaldesa reitera que tiene “competencias plenas para la tramitación de los proyectos adscritos a este Plan”, que la tramitación sigue su curso, “pasito a pasito”, y que el Gobierno local informará “con detalle” de las obras que se incluirán en el segundo bloque de proyectos que presentará al Plan Concellos, todos ellos fruto de un proceso “participativo” en el que intervinieron colectivos sociales y los grupos políticos que han mostrado interés en hacerlo, en referencia al BNG y Avante, frente al “desplante” de PP y PSOE, instalados en la “estrategia de desgaste permanente” del Gobierno cangués. Populares y socialistas abundan en que no fueron citados en tiempo y forma, ni con la documentación previa que se requiere, y también que es el Pleno el órgano municipal legitimado para aprobar las propuestas.

En el expediente municipal se hace constar una aportación del Concello de 30.169 euros para acometer la pavimentación de viales , que no está incurso en causas de prohibición para percibir ayudas, que no ha solicitado ninguna otra subvención para ejecutar esos proyectos y que está al corriente de sus obligaciones tributarias. Entiende que se cumplen a rajatabla las condiciones de la convocatoria.

El PSOE recuerda la “pinza” que Abalo hizo con el PP para quitar sueldos en Cangas

El grupo socialista invita al gobierno local a actuar con la “cordura” que faltó durante el proceso para determinar la actuaciones incluidas en el Plan Concellos 2022-2023, sobre todo después de lo sucedido el año pasado, cuando se estuvo a punto de perder este plan. Asegura que lo que no puede ser es que la misma alcaldesa y el mismo teniente alcalde que el año pasado sostenía que este asunto tenía que pasar por el Pleno, ahora parece defender lo contrario. “Y lo que no puede ser es que un simulacro de negociación acabe en otra desfeita”. Consideran los socialistas que si el Gobierno sigue sin asumir, con todo lo que se ha vivido, que está en una estrepitosa minoría, no puede culpar a los demás grupos, y menos al socialista, al que se expulsó, según ellos, sin ningún motivo razonable del grupo de gobierno. “Si ese gobierno en estrepitosa minoría quería llegar a un acuerdo bastaba con que la alcaldesa o el teniente de alcalde cogieran el teléfono y se pusieran a negociar de igual a igual con los concejales socialistas. Pero por ahí no estaban dispuestos a pasar, victimas de su orgullo y así llegamos a donde estamos”, señalan los socialistas de Cangas. El grupo municipal añade que otra cosa que no puede fingir el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) es que es que en el pasado tiene llegado a acuerdos con el Partido Popular para, por ejemplo, quitar el sueldo a la que fuera alcaldesa de Cangas, Clara Millán (BNG) o a Toñi Queimaño (PSOE) y a Óliver Álvarez (BNG). “Aquello si que fue una pinza y Abalo no tenía reparo alguno en formar parte de ella. Así que exigimos el mismo respeto para nosotros”.

Añade el grupo socialista que no puede ser, tampoco, que los intereses generales de Cangas se confundan con los intereses de Victoria Portas o Mariano Abalo, cuando menos se trata de un ejercicio de arrogancia pretenderlo. “El actual gobierno en minoría es especialista en perder subvenciones de la Diputación. Ya sucedió con el plan ReacPon, en el que se perdió un millón de euros simplemente por no presentar el proyecto. Nadie más que la alcaldesa fue responsable de esa pérdida. Ahora tropieza por segunda vez en la piedra del Plan Concellos, incapaces de aprender”. Insiste en que el órgano competente para la aprobación del Plan Concellos es el pleno de Cangas. “Así que otro lío más por la mala cabeza de Victoria Portas y Mariano Abalo. Los que mandaron al grupo socialista a la oposición y prefirieron gobernar con una estrepitosa minoría que no traten de confundir a nadie. La única pinza que hay en Cangas es la que se le fue a alguien al que se le ocurrió la brillante idea de gobernar con tres y, a veces, cuatro concejales”, subrayan.