Los negacionistas y la sanidad, objeto de las burlas del carnaval moañés

El carnaval moañés es el desahogo perfecto para muchos vecinos después de dos años cargados de malas noticias y confinamientos. Las 12 comparsas que desfilan este año en la villa, y que ayer actuaron en O Rosal, recorren en sus letras corrosivas algunos de los últimos acontecimientos. No se libra nadie, pues hay críticas al Concello, al gobierno central por el precio de la luz y a la Xunta por las carencias de la atención primaria. Tampoco se libran los negacionistas, con canciones irónicas sobre las teorías de la conspiración más disparatadas que aparecen en las redes sociales.

Dos años de pandemia y la sucesión de tragedias como el reciente hundimiento del “Villa de Pitanxo” hacen más necesario que nunca un desahogo para la población. El carnaval de Moaña está cumpliendo con este objetivo, después de que el Concello decidiese apostar por un regreso a la normalidad en la medida de lo posible. El año pasado no se celebró este entroido pero en esta ocasión las 12 comparsas que desfilan, exhiben sus disfraces y, sobre todo, ejercen la tan necesaria crítica social con letras de lo más curiosas.

Entre las temáticas más tratadas no puede faltar el conflicto por los problemas de la atención sanitaria en Moaña. Así, la comparsa “Os que faltaban” carga duramente contra la Xunta: “Na sanidade pouco queda xa de pública/Feijóo, cos seus recortes, vaina privatizar/Nadie nunca nadie, fixo por desmantelar/como este home coa sanidá”, apunta su canción “Con todo el amor que nos merecen”.

Sobre este problema también cantan “Os Combois”: “Que inoportuno, cortei o pé/para coselo baixei con fe/que me coseran aquí en Moaña/e me dixeron ‘vai chorar a Cangas’/Ó que chegamos coa sandidad (...)”.

Tampoco el Concello se libra de las críticas socarronas. Así, “Cada un que se safe”, dedica una canción a la edil Coral Ríos: “Levas Turismo e Cultura/E sempre quixeche a Acaldía tamén/Meditas, criticas e fardas. Publicas notisias/Ti todo o fas ben”.

Pero, sin duda, el tema estrella del primer entroido postpandemia es precisamente la crisis sanitaria mundial. En “Voume contaxiando”, la comparsa “Sen tempo non era” recuerda así lo ocurrido durante la primera ola: “Que caos, que caos/Isto parece Vietnam/a xente no Eroski intentado mercar/gel e mascarillas producto excepcional/papel hixiénico nin contar”.

Las teorías negacionistas más disparatadas de algunos vecinos en redes sociales son utilizadas por “Comfarsa”, la nueva agrupación de este año: “Ser unha ovella con bozal é de borregos/Xa cho dicían ‘Chufi’ e máis ‘O Mingueo’/Son ‘ciudadano soberano’ deste país/Nen o ‘Capi’ pode facer que che ensine o DNI”. La canción se titula “Apoucasluses Now” y también señala, sobre otras teorías de la conspiración: “Das nubes nos fumigan pulgas e carrachos/Esperta, abre os ollos, están escoitando!/Non pases de Fisterra porque podes caír!/Se bebes lixivia cúraste da COVID!”.

La comparsa “D´Elas” une la pandemia con eventos que conmocionaron el mundo en 2021: “Mundo, é o fin do mundo/Primeiro un fulano con dous cornos/asaltando o Capitolio, revolución/e despois chegou a Filomena/acojonando a toda a peña (...)”.

Desde “Vaille Dando” critican al Gobierno de España por la subida de la luz y los combustibles: “Prometendo, prometo e prometo/Así é como chegan o goberno/Que si gaño este impuesto cho quito/prometeuno pero non o fixo/vou baixar a corriente en España/e ao final cada día máis cara(...)”.

Uno de los sucesos que más dieron que hablar en Moaña este comienzo de año fue el incendio que calcinó una narcolancha en Meira. “Os Calcarrúas” dan buena cuenta de lo ocurrido: “E logho xa me enterei que queimaron a lancha/Si, si, prenderon lume a lancha/Non eran os furtivos e non viñan da ameixa/Si, si, pois eran narcos namáis/E cando alí me arrimei vaia sorpresa levei/que ían tras un rapaz, no porto quería pescar”.

Desde la parroquia de Domaio, la comparsa “Animodo” sale al paso de la polémica generada cuando el cura retiró los donativos a la comisión de fiestas, lo que provocó mucho enfado entre los vecinos: “Todo o pobo está farto, dese parvo da igrexa/Quere atracar os santos quere quedar co das festas/Montaches un lío, toda a xente protestou/Se tiveras sentido, non serías ladrón”. Tampoco deja pasar esta comparsas otros sucesos en la parroquia como la incautación de una pequeña plantación de marihuana en Domaio.

La comparsa “Follas Novas”, por su parte, destaca la canción “La crisis de los 30” en la que recorren algunos de los graves problemas que sufren los de esa generación como los bajos salarios en la mayoría de empresas: “Pois no traballo/fago horas, estou explotada,/e meu xefe sábeno moi ben/pero non as paga/disque son horas extraordinarias/que o nome xa o explica moi ben”.

La misma canción entra en la escasez de viviendas en alquiler y los precios disparados que sufren los inquilinos de O Morrazo: “1.200 euros son de alquiler/auga, luz máis comunidad/non hai trasteiro, non hai garaxe/e é un quinto sen ascensor (...)”.

“Nosa Terra” anima a comprar en Moaña

La comparsa “Nosa Terra” aprovecha el carnaval para pedir a los vecinos que compren en el comercio local y señalan que con la pandemia “Cerraron as fronteiras, e disto aprendemos, a valorar máis o que temos...” (...). En la misma canción señalan: “A ver si espabilamos/Saímos e mercamos/en Moaña haiche de todo!!/Chegou esta pandemia pa´demostrarnos/que aquí temos de todo”.

Festival en Quintela

En Moaña ayer el carnaval contó con talleres para niños y festivales de comparsas en el barrio de O Rosal y en la Praza do Concello.

Para hoy, martes de carnaval, los alumnos-trabajadores del obradoiro de empleo “Moaña Moza II”, del Patronato Beiramar, organiza un concurso infantil de disfraces. Será en la carpa de la Alameda entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Precisamente a las ocho de la tarde el grueso del carnaval se desplazará al centro social Daniel Castelao de Quintela, en donde se celebrará el festival de comparsas de este barrio. Las agrupaciones mostrarán algunas de las letras de este año.