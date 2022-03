La empresa que abandonó el suministro eléctrico de Moaña está en concurso de acreedores

El pleno de la corporación de Moaña acordó la pasada semana resolver el contrato con la empresa que ganó el macrocontrato de licitación del suministro eléctrico del Concello, Aura Energía. Fue esta propia compañía la que abandonó el acuerdo firmado al alegar, el pasado mes de noviembre, que no podía asumir la “sobrevenida, súbita y desproporcionada subida de precios del mercado eléctrico”. Con esa decisión unilateral obligó al traslado de “los diferentes puntos de suministro de electricidad a la compañía comercializadora de referencia”, del grupo Naturgy, que no había podido participar en el concurso público del Concello al no cumplir el requisito de abastecerse exclusivamente con fuentes renovables y de bajo impacto ecológico. El bipartito se reserva el derecho de emprender acciones legales contra Aura Energía para reclamar indemnizaciones por el incumplimiento del contrato, sin embargo el recorrido judicial será complicado. Y es que esta compañía se encuentra en concurso de acreedores y desde el pasado 21 de diciembre se designó a Rosa Ferrán Zaragoza como administradora concursal.

Los clientes que tratan de ponerse en contacto a través de sus teléfonos oficiales se encuentran con que nadie atiende y desde el 12 de enero se dio de baja como comercializadora de electricidad, sector en el que operaba desde junio del año 2011. Además, solo un día antes se había dado de baja, por su situación de quiebra, como comercializadora de gas, mercado en el que entró en el año 2016. Antes de recurrir a un administrador concursal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había abierto un expediente sancionador contra esta firma radicada en Sant Joan Despí (Barcelona) por el impago de las tarifas de acceso a la infraestructura, una falta considerada como grave en el marco regulatorio del sector eléctrico. En el momento de la apertura del expediente se estimaba en más de 2 millones de euros el importe que Aura Energía adeudaba por peajes impagados en el uso de la infraestructura eléctrica. Esta compañía ahora en fase de liquidación contaba con una cartera de más de 15.000 clientes y entre ellos se encontraban cerca de un millar de organismos públicos que, como Moaña, vieron como a finales de 2021 Aura Energía rompía unilateralmente sus contratos. Entre ellos están el propio edificio del Senado, distintas diputaciones por toda España o el suministro de la conocida carretera M-30, que pasa por ser la principal circunvalación de la ciudad de Madrid. Según ha podido saber FARO, Aura había comprado la energía para abastecer a Moaña a un precio de unos 80 euros por megavatio hora (MWh), en febrero de 2021, cuando se hizo con los contratos de los tres principales lotes de la licitación, que se dividía en cinco lotes. Rompió el acuerdo a los 10 meses, cuando tuvo que salir de nuevo al mercado y se encontró con un precio de unos 200 euros/MWh. Moaña espera por lo menos recuperar los tres avales depositados en una entidad bancaria, y así se lo hizo saber a la misma. En total suman 48.400 euros. Las opciones de la administración local pasan por la prioridad de los acreedores que tenga la compañía. El contrato que rompió unilateralmente fue la primera licitación de la historia de Moaña para el suministro eléctrico y convertía a este ayuntamiento en el primero de Galicia que solo trabajaba con energías verdes. El acuerdo íntegro ascendía a un importe de 1.172.195 euros y la duración firmada era de cuatro años El descontrol generado por la subida del precio de la luz desde mediados del ejercicio 2021, rompiendo todas las barreras anteriores, hizo que medio centenar de comercializadoras energéticas del mercado libre tuviesen que cerrar sus puertas.