Una pieza de historia, no una declaración de guerra

Como se suele decir, no está el horno para bollos. Sobre todo desde que Rusia ha decidido invadir a Ucrania. Pero conviene recordar, por si algún otro Putin despistado por el mundo, que el cañón que se trasladará a Cabo Udra no funciona. Es una reliquia, una pieza del pasado. Vamos, que ni el Concello de Bueu ni los comuneros de Beluso están pensando en declararle la guerra a nadie. Después del acuerdo adoptado ayer por la asamblea de los comuneros esperamos que el gobierno local acometa cuanto antes la restauración y traslado del dichoso cañón, que lleva ya siete años “tirado” en el polígono de Castiñeiras. Lo raro es que después de tanto tiempo aún siga en el lugar. Cualquier día de estos un chatarrero se agencia un camión-grúa y no se vuelve a saber nada del dichoso “cañoncito”.

Entroido y fútbol no siempre casan bien El primer fin de semana carnavalesco se dejó sentir en la calidad futbolística de algunos partidos. ¡A quién se le ocurre programar partidos en el domingo de carnaval, después de una noche de fiesta! La otra opción es adelantar los encuentros a la jornada del sábado para dejar el trabajo bien hecho antes de disfrazarse e ir de farra. Felicidades a Merchi Giráldez Hoy felicitamos a la portavoz del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, que está de cumpleaños. Ella misma dejó el recado en el pleno del viernes, aunque no dijo cuantos cumple. Serán “taitantos”...