PP y PSOE imponen su mayoría para aprobar en Pleno un Plan Concellos alternativo al del Gobierno y sembrar dudas legales

El Pleno de la Corporación de Cangas ha vuelto a evidenciar la minoría del Gobierno de ACE y la capacidad del PP y PSOE de echar abajo las propuestas del Ejecutivo o aprobar las propias. Se repitió anteanoche tras una moción de urgencia de los populares –que los socialistas no dudaron en respaldar– con un listado de obras a financiar y ejecutar a cuenta del Plan Concellos alternativo al que había aprobado solo unas horas antes la Xunta de Goberno Local, consciente de su debilidad plenaria. El acuerdo de los dos grupos mayoritarios en la oposición, que suman 11 de los 21 concejales, sirvió al concejal de Facenda, Mariano Abalo, para denunciar la “pinza” con el único objetivo de minar la gestión del Gobierno y, lo que les parece aún más grave, poner en grave riesgo los 830.000 euros en inversiones de la Diputación, que cierra el lunes el plazo de presentación. “Ya les adelanto que no me responsabilizo de la parte técnica de esta situación [...] Esperaremos al lunes para resolver este desaguisado”, les espetó la alcaldesa, Victoria Portas, en referencia a las dudas legales sobre cuál de las dos propuestas deberá tramitarse.

El debate en torno a este asunto comenzó apenas 20 minutos antes de la medianoche, con la votación de la urgencia, que defendió el edil del PP Pío Millán. Recordó que el Gobierno había celebrado varias reuniones en los últimos meses para consensuar las obras del Plan Concellos sin convocarlas en tiempo y forma, como requiere un asunto de esta importancia, y sin adelantar la documentación necesaria. Reprochó que en la misma mañana del viernes se convocó una reunión urgente de la Xunta de Goberno para aprobar una lista de proyectos para 2022, e incluso un adelanto para 2023 y puso en duda la “legalidad” de ese acuerdo porque considera que es el Pleno el órgano legitimado para ello, al tratarse de proyectos de obras y servicios que no están reflejados en el presupuesto municipal. De ahí la urgencia de debatir y aprobar una propuesta que sí sea válida, remachó. La alcaldesa rechazó las críticas y recordó a los populares que ellos mismos habían adelantado en prensa su decisión de no asistir a las reuniones sobre el Plan Concellos, negándose a proponer y poner en común una propuesta que satisfaga a todos. Por contra, el Partido Popular optó por “poner la zancadilla hasta el último minuto para que se pierda la única inversión que tiene la ciudadanía de Cangas”. También recordó que en los últimos años solo en 2021 se ratificó en Pleno el listado de obras del Plan Concellos, en ningún otro ejercicio se hizo. BNG y Avante criticaron las formas del Ejecutivo en este asunto, pero rechazaron la urgencia del PP sobre su propia moción porque la propuesta no viene precedida de presentación ni debate. Tanto Tomás Hermelo como Mercedes Giráldez expresaron sus dudas y preocupación en torno a los efectos legales de lo aprobado. “¿Se traerá al Pleno de marzo, como dación de cuentas, lo aprobado en Xunta de Goberno?, ¿qué pasa si no se aprueba luego ese decreto?, ¿decaen las obras?”, interrogó Hermelo. “Lo que no nos podemos permitir es perder ese dinero”, añadió Giráldez. Eugenio González (PSOE) sí recalcó el respaldo de su grupo a la moción del PP y sus críticas al Gobierno por aprobar esa misma mañana un listado al margen del Pleno y con una “asesora externa” para “definir si es legal o no”. La regidora le aclaró que se trataba de una abogada del despacho que asiste jurídicamente al Concello. Aprobada la urgencia, el debate posterior insistió en los mismos argumentos. Pío Millán afeó al Gobierno que no tuviese la “valentía” de someter al Pleno su propuesta de inversiones a abordar con el Plan Concellos, lo que obligó al PP a hacerlo por su cuenta, sembrando de dudas legales la tramitación, como también advirtió la edil de Avante Ánxela Vizoso. El concejal de Facenda, Mariano Abalo, tomó la palabra para arremeter contra el tándem PP-PSOE. “Una vez más el tiempo me da la razón cuando dije que este era un juego de trileros e incluso de palmeros”, espetó, los calificó de “ridículos y manipuladores”, de practicar una política “sin ética e indecente” y de intentar “fastidiar, reventar y dinamitar” las gestiones municipales solo por desgastar al Gobierno local, sin importarle la ciudadanía, además de cuestionar que se pueda aprobar un Plan Concellos a través de una moción de urgencia. Sin embargo, a través de las redes sociales del Concello de Cangas, el Ejecutivo local da por hecho lo contrario: “Cangas pierde los 800.000 euros del Plan Concellos por la pinza PSdeG-PP”, titula, y critica la “estrategia de desgaste con la que ellos se divierten mientras condenan a los vecinos a la ralentización de obras y a la pérdida de subvenciones” para mejorar infraestructuras y servicios en el municipio. Coincidencias y divergencias con el listado del Gobierno El Plan Concellos “alternativo” respaldado por PP y PSOE mantiene, con ligeros cambios, algunas de las propuestas que había aprobado la Xunta de Goberno Local en una reunión extraordinaria y urgente celebrada por la mañana, como el plan de asfaltados, la mejora del cementerio de Coiro o el acondicionamiento del sendero de Donón. Pero incluye como principal novedad una partida de casi 260.000 euros para la mejora de las pistas de atletismo, una de las actuaciones que están pendientes desde hace años. Los dos grupos de la oposición mantuvieron que la reunión de la junta de gobierno de la mañana fue “irregular”, mientras que desde el gobierno defienden que la Alcaldía “tiene competencias plenas” para la tramitación de los proyectos adscritos al Plan Concellos. La propuesta impulsada por PP y PSOE cumple una de las premisas básicas de la Diputación: todas las actuaciones previstas cuentan con proyectos elaborados o encargados por el Concello de Cangas. A mayores también presentaron una lista con las obras para 2023, en la que figuran la reparación de la cubierta del pabellón de O Gatañal (130.000 euros); adquisición del nuevo vehículo de emergencias de Protección Civil (111.333 euros); saneamiento del tramo de Area das Patas, en Nerga (91.445 euros); mejora de calle Berbetaña (80.000 euros); acondicionamiento de la Rúa Estrella (239.265 euros); el aislamiento de la grada del campo de fútbol de O Morrazo (50.000 euros); el asfaltado de la calle del centro de Menduíña (67.315 euros); y un proyecto de parque infantil de O Hío (30.000 euros).